Desde quema de boletas hasta largas horas de espera… así fueron las elecciones de Morena

Entre zafarranchos, quema de boletas, denuncias por acarreo y largas horas de espera para votar, se desarrolló la elección interna de Morena en el estado de Veracruz en la que se eligieron a los consejeros distritales.

Una trifulca se registró en Minatitlán puesto que la diputada local, Jessica Ramírez Cisneros se opuso a la realización de la elección y en redes sociales se le vio sentada en las mesas que fueron colocadas en el centro de votación, intentando impedir la continuación del proceso.

Ante esto, elementos de la policía municipal se la llevaron del lugar al grito de "fuera, fuera, fuera" de algunos de los asistentes. Se dio a conocer que la diputada fue detenida.

Local Finalizaron las elecciones internas de Morena en Veracruz, ¿cómo se desarrolló la jornada?

Pese a ello se informó que la votación en el distrito 14 con cabecera en Minatitlán continuó tras ese incidente sin que hubiera un pronunciamiento oficial de lo ocurrido.

¿Por qué detuvieron a la diputada en Minatitlán?

Y es que, la legisladora acusó que se estaba negando el acceso a escrutadores acreditados y militantes fundadores supuestamente por parte de funcionarios municipales, encabezados por la alcaldesa Carmen Medel.

Además, en Zongolica hubo quema de boletas en las que se votó por los representantes distritales del partido en el poder.

Antes de concluir la jornada, la elección quedó suspendida ante la inconformidad de algunos grupos. Se dijo que la molestia se dió desde el inicio ante la desorganización del proceso.

Los quejosos denunciaron la intervención de algunos actores políticos y optaron por "reventar" la elección y quemar las boletas por lo que no se concluyó con la jornada. El partido no emitió ningún pronunciamiento sobre lo que ocurrirá en ese distrito.

La de rojo es la diputada local Jessica Ramírez quien hizo un zafarrancho por presuntas irregularidades en la elección interna de Morena. Los policías de Minatitlán se la llevaron esposada y detenida.



Video de @JosOrtegaVidal

pic.twitter.com/3oR1zKPcFh — Carlos Torres  (@CarlosTorresF_) July 30, 2022

¿Cómo se desarrollaron las elecciones de Morena en Xalapa?

En Xalapa, desde muy temprano, la calle Enríquez fue cerrada a la circulación debido a la votación interna puesto que eran largas filas de militantes quienes esperaban entre gritos y rechiflas.

Miles de personas se apostaron en el parque Juárez, y las calles aledañas esperando poder elegir a sus representantes de donde saldrá el nuevo Comité Directivo Estatal.

Con sillas, gorras, bancos, garrafones de agua, colchonetas, desayunos en recipientes de unicel, se observa a militantes y simpatizantes esperar por horas para participar de la contienda.

La votación inició a las 9:00 del sábado pero desde el viernes por la noche, llegaron varias personas a la zona centro donde se quedaron a dormir, para poder votar.

Se observó a militantes y simpatizantes esperar en las largas filas | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa Queremos votar" gritaban decenas de militantes y simpatizantes de Morena que llegaron de último momento al parque Juárez en Xalapa | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Allí, se denunció que había personas que habían sido llevadas a votar por el delegado en funciones de presidente Esteban Ramírez Zepeta, además de que se observó a varios funcionarios estatales y trabajadores de la administración estatal.

Algunos simpatizantes no pudieron participar

Sin embargo, justo al cierre del centro de votación del parque Juárez, decenas de militantes y simpatizantes de Morena que llegaron de último momento para poder emitir su voto, se quedaron sin participar.

Entre el grito de "el que manda es el pueblo" y "queremos votar" reprocharon que no se les dejara participar de esta elección interna.

Los quejosos pedían que se les diera la oportunidad de emitir su voto; aunque se les explicó que el cierre sería a las 17:00 horas.

La votación de Morena inició a las 9:00 del sábado pero desde el viernes por la noche, llegaron varias personas a la zona centro | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

El presidente del centro de votación, José Antonio González Perales señaló que minutos antes de las 17:00 horas ya no había fila en ese centro de votación por lo que después de esa hora, ya no se les podía permitir participar para no incurrir en alguna falta.

"El asunto fue que yo a las 5 de la tarde ordené el cierre de este centro de votación y no había ninguna fila, la fila se formó en el momento en que les informé de esta situación. La información se dió, a las 5 se cerró (la votación)en todas los centros de votación".

Dijo que por disposiciones oficiales del Comité Ejecutivo Nacional no se podía permitir la votación después de las 17:00 horas para evitar poner en riesgo la asamblea.

Ante la presencia de elementos de la policía municipal de Xalapa se inició con el escrutinio y cómputo y se espera que en las próximas horas se den a conocer los resultados de la contienda interna.

Justo al cierre del centro de votación del parque Juárez, militantes y simpatizantes de Morena que llegaron de último momento, se quedaron sin participar | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Esto es parte del proceso de reestructuración y reorganización en Veracruz y a nivel nacional del partido en el poder en el que los militantes y simpatizantes eligen a sus consejeros estatales para dar paso a la elección y la votación de una nueva dirigencia estatal.

El Secretario de Organización del Comité Estatal de Morena, Yair Ademar Domínguez Vázquez explicó que se eligieron 10 consejeros por cada distrito federal, en la entidad serán 200 por los 20 distritos.

La mitad deberán ser mujeres y la otra mitad hombres, con la finalidad de garantizar la paridad en la integración del consejo.

La segunda etapa del proceso, se daría el próximo 7 de agosto, aunque podría postergarse, en la que se elegirán los Comités Ejecutivos Estatales. Consiste en que los 200 consejeros, emanados de las votaciones distritales elijan al nuevo Comité Estatal.

Son siete carteras, la presidencia y seis carteras más y el presidente al igual que todo el comité tiene que ser de los 200 consejeros; los mismos consejeros votan por el nuevo comité.

Ésta sí es una votación cerrada, ya no es abierta y esto quiere decir que si se mantienen las fechas el 7 de agosto ya tendríamos nuevo comité estatal de Morena en Veracruz que entraría en funciones a partir del 15 de agosto, explicó Yair Ademar.