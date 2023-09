Rocío Nahle sí buscará la gubernatura de Veracruz, confirma AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador confirmó que la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García alista su salida del gabinete federal para buscar la gubernatura de Veracruz.

En la conferencia de prensa de esta mañana, el mandatario federal dio a conocer que serán alrededor de diez funcionarios federales los que dejarán su cargo para buscar un cargo de elección en el 2024.

Sobre la salida de los funcionarios, ejemplificó con el caso de Rocío Nahle García, actual secretaria de Energía y Hugo López-Gatell, subsecretario de la Secretaría de Salud, quienes recientemente manifestaron su intención de buscar un cargo en 2024.

Al respecto, manifestó que ya va preparando a los relevos de los funcionarios para que puedan continuar con los trabajos en su administración.

¿Qué opina Andrés Manuel López Obrador sobre la aspiración de Rocío Nahle?

Sobre las aspiraciones de Nahle García, el titular del Ejecutivo federal aseguró que ya está terminando sus compromisos.

“Ya está terminando y si ella tiene ese propósito, adelante. Que le vaya muy bien, es de primera, es una mujer con principios, honesta, trabajadora”, dijo.

Refirió que ayer jueves la Secretaria de Energía le presentó algunas muestras de los combustibles refinados que se elaborarán en la refinería Dos Bocas, Tabasco.

Pese a que la ley no obliga a los aspirantes a renunciar para competir en los procesos internos de Morena, López Obrador señaló que el tema tiene que ver con un asunto moral.

“Esto no tiene que ver con la cuestión electoral, son cambios que se tienen que dar, porque el que aspira a ser candidato no puede tener cargos en el Gobierno. No es un asunto legal, es un asunto moral. Hay que ser y parecer”, comentó.

Asimismo, dejó en claro que en los procesos internos de Morena no hay ni habrá predilectos, sino que serán los militantes quienes decidan.

“No hay predilectos, va a ser el pueblo el que va a decidir. Que, por cierto, yo ni debería, para qué me meten en esto si yo ya entregué el bastón de mando”, expuso al manifestar que únicamente tomó el tema por las implicaciones que tendrán las renuncias de los funcionarios.