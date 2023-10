"Vamos a estar celebrando", Manuel Huerta asegura que estará en la lista de aspirantes

El aspirante a candidato a la Coordinación Estatal de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Manuel Huerta Ladrón de Guevara aseguró que será integrado en la lista de candidatos para participar en el proceso interno de Morena, la cual será emitida mañana viernes.

Al acudir a la reunión de Morena, en la que se presentaron los resultados de la encuesta de reconocimiento de aspirantes a dicho cargo, mencionó que las listas dadas a conocer este día lo colocan en un lugar preponderante.

Leer más: AMLO encabeza conmemoración de los 200 años del Heroico Colegio Militar

“Lo más importante es que el movimiento está dando muestras de transparencia, ya lo dije, lo mejor que tiene Morena son tres cosas: su militancia, su área de formación política y su área de encuestas, su Centro de Estudios Sociales es de primera, hoy dieron muestra de lo que se hace”, dijo.

Local ¿Quiénes son los representantes de Morena con más reconocimiento? Te contamos

Refirió que conforme a los resultados de las encuestas aplicadas por el partido ingresarían a la lista de candidatos quienes fueron propuestos por el Consejo Estatal y aquellos que obtuvieron altos porcentajes de reconocimiento.

“La encuesta dice lo que es, yo realmente no soy quién para dar los números, pero estoy en un lugar preponderante y eso que no preguntaron casa por casa, fue telefónica (la encuesta). Falta la encuesta que es definitiva, la que mide todos los atributos, el que te conozcan y conozcan tu trabajo”, expresó.

Al manifestar que está seguro de que será integrado en la lista, mencionó que el próximo lunes serán llamadas todas las personas que podrán participar en este proceso.

Además, se dijo convencido de que al estar entre los candidatos será electo por la ciudadanía para representar al partido en las elecciones de 2024.

Te puede interesar: No existe piso parejo en el proceso interno de Morena: Citlalli Navarro

Manuel Huerta Ladrón de Guevara insiste en que él ya cumplió la encomienda que le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“El lunes nos van a llamar a los que mañana nombre el Comité Nacional para que acudan de acuerdo a la metodología y está en la convocatoria que el 30 de este mes se va a dar a conocer el resultado. Yo no tengo duda de que el 30 de este mes vamos a estar celebrando con el pueblo el triunfo de la democracia, vamos a estar celebrando, porque yo me he dedicado a esto y la verdad es que contamos con el apoyo del pueblo y a ese nadie le gana”, agregó.