Pepe Yunes a la espera de que PAN decida elección de su candidato

Veracruz, Ver.- El aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para abanderar los trabajos de la coalición "Fuerza y Corazón de Veracruz", que integra PRI y PRD, rumbo a la gubernatura del estado en 2024, José Yunes Zorrilla dijo que espera la definición del PAN sobre su proceso interno para la definición de candidatos de cara al 2024.

Si bien, el PRD ya mostró su respaldo, indica que no se presionará con los tiempos al PAN para que tome una definición.

“El Partido Acción Nacional tendrá que definir su tiempo y sus determinaciones, nosotros vamos a competir con quienes tengan el interés de generar un Frente Amplio opositor… dos de los tres partidos (apoyan) y evidentemente no hay que presionar los tiempos del otro partido para que podamos saber cuál es su disposición”.

Del mismo modo, afirma que dentro de su propio partido, el PRI, se hará siempre el llamado al diálogo, para las voces que no estén conformes con las decisiones. En el caso de Anilú Ingram, quien se inconformó por el proceso interno del PRI, José Yunes reconoció que es un cuadro valioso del priismo y en su momento se tendrá que dialogar.

“Anilú es un gran cuadro y ciertamente habrá que estar generando siempre las invitaciones y los espacios para poder dialogar, en lo personal le tengo aprecio y respeto. Se han ido algunos priistas y otros seguramente llegarán”.

Sin embargo, José Yunes Zorrilla afirmó que la convocatoria de los partidos que integran el Frente Amplio por México no se reduce únicamente a las siglas de un partido, sino que busca conjuntar esfuerzos con la sociedad civil organizada.

El legislador afirmó que existe un descontento amplio en contra del gobierno actual, por los malos resultados que se han dado, por lo que se tomará como base esas necesidades para estructurar la agenda de cara a las elecciones del 2024.

“La convocatoria es amplia y yo aprovecho la ocasión para reiterar de nueva cuenta que el factor determinante será el de los ciudadanos organizados, de la sociedad civil, también hay que estar muy atentos a cuáles son sus ritmos, cuáles son las pautas, hacer propia la agenda de cambio y poder concentrar en muchos casos la indignación ciudadana ante un mal gobierno con malos resultados”.

Pepe Yunes insiste en que el próximo año el Frente Amplio por México enfrentará en Veracruz y a nivel nacional una elección de Estado, en la que es necesario hacer alianzas todos los partidos políticos para sumar sus votos y tener oportunidades reales de ganar.

Rocío Nahle por Morena y "Pepe" Yunes por el Frente Amplio Social, irían por la gubernatura de Veracruz | Ilustrativa / Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Finalmente, evitó opinar sobre el estado de origen de la precandidata a la gubernatura de Morena, Rocío Nahle, pues dijo que será decisión del electorado elegir si alguien no nacido en Veracruz gobierna el estado. Lo que criticó fue que no tuviera un verdadero arraigo en la entidad veracruzana.

“Lo que a mí me preocupa es un gobierno desarraigado, alguien que no conoce la entidad, alguien que no conoce lo que se vive en el norte, en el sur, en el centro, que los años que estuvo focalizado a un municipio y que el estado de Veracruz, su grandeza, lo que significa para el desarrollo nacional, está en su pluralidad”.