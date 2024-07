Volverán a evaluar a elementos de la extinta Fuerza Civil, "hay un mando único": Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que se realizarán nuevos exámenes de control y confianza, así como cursos de capacitación con protocolos de actuación para los elementos de la extinta Fuerza Civil.

Refirió que todos los elementos cuentan ya con esa evaluación, pero tendrán que repetirla los que lleven más años al tiempo que confirmó que siguen trabajando, aunque con protocolos de actuación distintos.

“Ya estamos programando para que vayan pasando los que ya se les venció los exámenes de control y confianza, porque tiene un periodo de años e ir programando los que se les ha vencido y que ya no operen como lo venían haciendo, ahora hay un mando único que es la dirección de Operaciones que depende del subsecretario de Operaciones de la SSP, es importante que exista el mando único operativo”.

¿En qué consisten los exámenes de control y confianza para los elementos de la extinta Fuerza Civil?

Explicó que, de manera programada y obligatoria, deberán instruirse en contenidos de policía de proximidad, protección ciudadana ante multitudes, y actuación apegada a protocolos de Derechos Humanos y género.

“La intención es restructurar mandos, detectar vicios de operación y de existir, corregirlos, sujetarlos a un solo mando de la única Dirección dependiente de la Subsecretaria de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública”, dijo.

¿Cuántas personas han detenido por el desalojo violento en Totalco?

Al ser cuestionado sobre la detención de los elementos de la Fuerza Civil por el homicidio de dos campesinos en el desalojo violento el pasado 20 de junio en Totalco, dijo que deben ser cautos pues se giraron cinco órdenes de aprehensión, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a dos y la Fiscalía General del Estado otras dos.

“La Fiscalía General del Estado ya había anunciado aprehensiones y la FGR había realizado dos más pero, como saben, deben presentarse ante el juez, declarar legal el proceso haya y determinar la fecha de audiencia de vinculación, la Fiscalía está en espera de ello para informarlo, pero aquí lo confirmamos”, dijo.

Refirió que la FGR lleva las carpetas de los delitos de homicidio y de la FGE de otros como abuso de autoridad “que también es importante”.

¿Qué ha dicho Cuitláhuac García sobre los últimos casos ocurridos en Coatzacoalcos?

Asimismo, García Jiménez dijo que Coatzacoalcos ya no está en la lista de las 50 ciudades con mayor índice delictivo.

"Si hemos podido con Coatzacoalcos, tanto es así que ya no está en la lista de las 50 ciudades con alta criminalidad", dijo.

Señaló que debido a una estrategia coordinada que ha combatido los delitos de mayor impacto, la ciudad ni siquiera figura en la lista de las 100 más peligrosas del país.

Asimismo, dijo que aún no se ha logrado convencer a los delincuentes de que ya no están “Winckler, los Yunes ni los gobiernos anteriores, y que ahora hay cero impunidad”.

Recordó que, en el último caso de incendios provocados en dos negocios, los responsables ya fueron detenidos y, desafortunadamente, dos más fueron abatidos mientras delinquían.

Agregó que esta banda de extorsionadores, que también pretendía asaltar bancos, quiso introducirse a Coatzacoalcos después de que el Gobierno estatal desmantelara otras dos bandas.

“Cumplimos, se pudo (…) no lo dijo el presidente, lo dijo la reportera (en la conferencia mañanera) no es fácil convencer a quien anda delinquiendo que lo deje de hacer, esta banda entró a Coatzacoalcos, no estaba ahí, fue de manera coordinada (…)”.

