Emitirá la CEDH recomendación a la SSA por falta de medicamentos

BOCA DEL RÍO, Ver.- Tras la queja de tres pacientes por falta de medicamentos para la atención del cáncer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitirá en próximos días recomendaciones a la Secretaría de Salud informó su titular, Namiko Matzumoto Benítez.

En entrevista explicó que la queja se abrió de oficio y fue ratificada por tres personas, originarias de Veracruz.

En ese sentido, indicó que la recomendación ya está a punto de salir.

Esa recomendación está por salir, estamos a punto de sacarla, ya está en proyecto la recomendación, calculo que en un mes cuando mucho. Lo que nosotros determinamos no es contra el hospital a, b o c sino que la Secretaría de Salud quien sería la responsable de no asegurar el abasto de medicamentos incurre en una omisión

Cabe destacar que, en el mes de octubre, padres de familia de pacientes con cáncer, realizaron un bloqueo en las avenidas paralelas al Hospital de Alta Especialidad para protestar por la falta de medicamentos y este viernes hubo otra protesta, pero ahora en la capital del estado.

En cuanto al caso de Atzalan donde se presume violaciones a los derechos humanos de las víctimas, indicó que justo este viernes se terminó de recabar todos los testimonios para sus diligencias y ahora corresponderá transcribir el material para hacer la solicitud a la autoridad correspondiente.

Al reunirse con integrantes de colectivos en la zona de Veracruz, mencionó que se está dando acompañamiento por parte de la CEDH a todos los grupos de búsqueda.

Comentó que hay una solicitud de acompañamiento para la próxima semana en una zona cercana a Xalapa.