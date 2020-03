Empieza a ser muy larga la lista de presuntos acosadores sexuales

BOCA DEL RÍO, Ver.- Por medio de un “tendedero”, alumnas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FACICO) denunciaron el acoso y hostigamiento sexual que sufren por parte de maestros a quienes señalaron directamente con sus nombres y otros administrativos.

Como lo han venido manifestando estudiantes de otros planteles, las alumnas utilizaron cartulinas y hojas de papel para crear un tipo tendedero e instalarlo en uno de los pasillos principales de la Facultad ubicada en el campus Mocambo, para exhibir a los maestros.

Las alumnas detallaron las situaciones que han vivido por parte de los maestros y pusieron nombres de los presuntos acosadores.

Según las jóvenes, los maestros intentan obligar a las chicas a tener una relación con ellos, las invitan a salir, les hacen insinuaciones, les toman fotografías y las denigran con comentarios por el simple hecho de ser mujeres.

“El profe N me citó en el estacionamiento del campus para entregarle un trabajo fuera de tiempo, me pidió que me subiera a su camioneta para revisarlo, lo hice con inocencia, me senté y me dijo: tienes que hacer que me motive a pasarte y comenzó a tocarme las piernas y me agarró la cintura y no supe qué hacer, me quedé inmóvil esperando que el momento pasara y solo pude decir, necesito regresar a mi clase”, fueron algunos de los relatos de las chicas que compartieron sus experiencias, plasmándolas en un papel.

RECUERDAN A VÍCTIMAS

Las alumnas además realizaron un mural en memoria de las mujeres que han desaparecido o fueron asesinadas como consecuencia de la violencia que se vive en la actualidad.

Con mensajes, fotografías y veladoras, las estudiantes se congregaron la tarde de este miércoles para pedir que no se olviden los nombres de todas las mujeres víctimas de la violencia e inseguridad y a las que se les sigue debiendo justicia porque sus casos están impunes.

“Este país tiene una deuda histórica de violencia contra la mujer (...) Yo no las conozco a todas y no somos amigas ni nos conocemos de tiempo, pero que no se nos olvide que son hijas de alguien, hermanas de alguien, amigas de alguien, que eran estudiantes, esposas, que tenían sueños y metas igual que nosotras y que alguien pensó que podía tomar sus vidas y en este país donde la justicia falla tanto, nada les iba a pasar”, indicaron.

Se investiga a docentes de bachiller: sindicato

La secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Veracruz (SUITCOBAEV), Érika Ayala Ríos, reconoció que algunos docentes son investigados por señalamientos en su contra por presunto acoso sexual en contra de alumnas.

Los protocolos los marcan, en caso de una investigación deberán separarse. En caso de los directivos será la propia Secretaría de Educación de Veracruz la que tome la decisión porque son trabajadores de confianza

Señaló que actualmente tienen denuncias de docentes ubicados en planteles Coatzintla, Martínez de la Torre, Xalapa y Agua Dulce. (Con información de Itzel Molina).