Emprendedoras carecen de financiamiento para hacer crecer sus negocios

Entre los problemas más frecuentes que enfrentan las mujeres que quieren crear una empresa, la cuestión económica es su principal impedimento, señalan empresarias, quienes aseguran que hace falta que haya líneas de crédito, oportunidades y facilidades para que cuando se requiera acceder a una opción de financiamiento no se pongan tantas trabas.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN 2021), expuestos en los Estudios Económicos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sólo el 8 y el 11 por ciento de las micro y pequeñas empresas de mujeres que solicitaron el acceso a financiamiento lograron obtenerlo; en contraparte, el porcentaje que obtienen los negocios liderados por hombres que lo obtuvo fue del 38 y 40%, respectivamente.

La estilista Leticia Pérez Leiva, tiene más de 3 décadas realizando esta labor y ha subsistido dice sin tener que endeudarse con un crédito, “no porque no lo haya necesitado” para mejorar su establecimiento, sino porque asegura que no hay financiamiento para pequeños negocios como el suyo.

¿No te has unido a nuestro canal de WhatsApp? Síguenos y checa toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

Local ¡Exquisito y famoso! Empresas promueven café veracruzano y labor de cafeticultores locales

En entrevista, expone sonriente y optimista, que cuando ha pasado apuros para mantener funcionando su negocio pensó en buscar un crédito, pero en cuanto lo solicitó se dio cuenta que no cumple los requisitos como tener ingresos base o historial crediticio.

Por lo que mejor lo dejé en el olvido

Emprendedoras como ella, dice, necesitan ayuda económica, pero los bancos piden muchos requisitos y cobran más, así que un crédito no ha sido una opción para una pequeña empresa como la suya.

"Ellos solo financian a los grandes, nosotros le hacemos cómo podemos para subsistir la crisis y los meses complicados”.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz



Hacen falta financiamientos para mujeres

En esto coincide Yuriana Barrientos Alarcón, vicepresidenta de Mujeres Empresarias de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur-Xalapa) quien reconoce que la falta de financiamiento y liquidez es el principal impedimento al que se enfrentan las mujeres xalapeñas que quieren crear una empresa.

“Cuando se va a una institución financiera, te encuentras que si no tienes un gran historial crediticio, si no has manejado una tarjeta por años, no se puede acceder a un préstamo”, señala.

Entre los problemas más frecuentes que enfrentan las mujeres que quieren crear una empresa, la cuestión económica es su principal impedimento | Foto: Diario de Xalapa

La realidad, agrega, es que las mujeres empresarias xalapeñas y en general, de las mexicanas, es que hay un reducido número de qué crédito para este sector poblacional.

Necesitamos tener más oportunidades y facilidades

Yuriana Barrientos comentó que para buscar darles mayor información a las mujeres que están emprendiendo, la vicepresidenta de Mujeres Empresarias de la Canaco, organiza para este mes un desayuno para todas las que están ya afiliadas y para que inviten a conocidas que estén interesadas en hacer crecer su emprendimiento.

Las empresarias, dice, quieren más oportunidades, “sabemos que en este momento podrían darnos más oportunidades y debemos de aprovechar esta oportunidad que se nos puede dar”.

La realidad es que las mujeres empresarias xalapeñas y en general, es que hay un reducido número de qué crédito para este sector poblacional | Foto: Diario de Xalapa

Yuriana Barrientos lamenta que a lo largo de los años no se hayan implementado programas serios y permanentes para impulsar a las empresas que son creadas y manejadas por mujeres. “Porque hacen falta financiamientos para que haya más mujeres empresarias. Hablamos de crédito, oportunidades y facilidades para hacer crecer los negocios”.

Indica que hay muchas personas que tienen sueños, que han planificado su proyecto en sus mentes, “así nació mi empresa, fui una de ellas, que buscó ayuda y no la encontró, pero que aún así salió adelante. Muchas no han tenido la oportunidad de ser apoyadas para saber cómo o por dónde empezar”.

Vuelve a leer: 76 veracruzanas triunfan con sus emprendimientos en Canadá y Estados Unidos

No se endeudan sin seguridad financiera

Dulce María Gómez Aguilar, quien es una mujer jubilada, decidió emprender. Ella con el apoyo de su familia instaló una tienda de detalles, en la que vende desde regalos, plantas y todo tipo de productos para el hogar.

Comenta que como emprendedora no considera que sea adecuado recurrir a pedir un préstamo porque además de que no se lo darían...

No puedo endeudarme sin saber si el negocio va a funcionar

Indica que como mujer se considera una persona que le gusta llevar a cabo sus planes de negocios, “pero no creo que ninguna institución bancaria quiera financiar y si lo hace será con altos intereses, que no puedo pagar en este momento”.

Dulce María Gómez Aguilar, quien es una mujer jubilada, decidió emprender. Ella con el apoyo de su familia instaló una tienda de detalles | Foto: Diario de Xalapa

A su emprendimiento que tiene algunos meses, comenta, no le ha ido bien, porque puede percibir que las familias están cortas de dinero, su negocio funciona en una calle que es transitada, como lo es la Villahermosa, en la colonia Progreso y si va vendiendo algo, “pero no hay dinero para gastar”.

¿Ya le diste "Me gusta" a nuestra página de Facebook? Ten la información en todo momento y en cualquier lugar con un clic

Comenta que esperará unos meses, que pase diciembre y enero y entonces podrá saber si su emprendimiento puede salir adelante y buscar opciones para crecer y mantenerse funcionando, concluyó.









Lee nuestra infografía relacionada ↓