Emprendió con estrategia y esta joven logró sus objetivos

Veracruz, Ver.- En un proyecto de redes de mercadeo, Maritza Ruiz Mora encontró la estabilidad económica y emocional que por años buscó trabajando como profesionista de los medios de comunicación.

Por más de 12 años se desarrolló como profesional de medios tras haber concluido sus estudios como licenciada en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Veracruzana.

Sin embargo, las jornadas de trabajo eran largas y el pago escaso e insuficiente para cubrir sus necesidades, incluso las más básicas.

En búsqueda de una mejor calidad de vida, decidió viajar a Estados Unidos para perfeccionar su inglés y tener un mejor ingreso, pero la vida también fue difícil.

“Yo estuve casi cinco años en Nueva York buscando una mejor calidad de vida porque realmente en mi trabajo nunca me alcanzaba el dinero y era muy absorbente, no hay horarios definidos y bueno quise tomar esa oportunidad, pero la vida en el extranjero es difícil, todo es muy caro, en los periodos de nieve yo hasta lloraba porque había que pararse a las 4:30 de la mañana para irme a trabajar, pensé en ahorrar, pero tampoco me alcanzó”, explica.

Después de experimentar esa sensación de vivir en otro país, decidió regresar a México y se incorporó en el área de comunicación de una empresa petrolera y aunque la paga era regular, los tiempos volvían a absorber complicando más la vida porque ahora era mamá y tenía a su pareja.

“Cuando regrese me incorpore a una paraestatal pero de nuevo mis tiempos siempre estaban ocupados, tenía que andar corriendo de un lugar a otro, buscando quien me cuidara a mi hijo, a los jefes no les importa que seas mamá, que tu hijo esté enfermo y todo eso me generó problemas con mi pareja, porque sacrificaba el tiempo de familia por el trabajo, tenía malos hábitos administrativos y no me sentía plena”, relata.

Mientras se desempeñaba al frente de su trabajo se le presentó la oportunidad de trabajar en el proyecto de redes de mercadeo, conocido también como negocio de multinivel que consiste en hacer posicionamiento de un producto y aunque temerosa de lo que venía, puso su fe y entusiasmo para comenzar de cero en una nueva área.

“Viene la oportunidad de incursionar en algo totalmente desconocido, algo que nunca había hecho como son las redes de mercadeo y vi la posibilidad de mejorar, puse mi fe y dije va, fue una decisión difícil porque siempre me dediqué a los medios, estudie eso y muchas veces la familia y amigos se ponen en contra de tu decisión porque creen que estás abandonando tu profesión, que todo lo que estudiaste fue de balde porque te vas a dedicar a vender, evalué muchas cosas alternativas pero me animé a empezar, inicie desde abajo, me costó mucho trabajo, pero decidí estar en esto”, explica.

Actualmente y con siete años de trabajo, Maritza Ruiz de ahora 43 años asegura sentirse plena, realizada y además empoderada haciendo lo que le gusta, ganando un ingreso fijo con flexibilidad de horario para ella y sus hijos.

“Hoy puedo decir que me siento, feliz, me siento plena, equilibrada, empoderada y en busca de poder ayudar a más mujeres a que logren sus objetivos, muchas están atrapadas en trabajos en los que no son plenas pero el miedo siempre nos paraliza, pero yo quisiera invitarlas a sumarse a este proyecto porque está garantizado el crecimiento profesional y económico”, manifiesta.

Asegura que con base a su experiencia a veces no es necesario tener que irse a otro país para mejorar su calidad de vida ya que a su parecer México tiene mucho potencial.

Maritza invita a todas las mujeres a que cuando sientan que en su vida no hay plenitud que no tengan miedo de tomar decisiones y que crean en su grandeza además que en su perfil de “Emprende con nosotros” brinda asesoría para incorporarse en este trabajo que genera un buen ingreso económico además que eres tu propio jefe.