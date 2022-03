Empresa ASIPONA nos impide trabajar, dicen pescadores

Veracruz, Ver.- Pescadores de la zona norte advierten movilizaciones contra la Administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz (ASIPONA) por las obras que realizan en playa norte para tratar de controlar su ingreso y horarios de pesca, dijo Ángel Contreras Vázquez presidente de la cooperativa “Escolleras de playa norte”.

Luego de que personal de ASIPONA inició los trabajos de construcción de lo que al parecer será un retorno para bloquear los accesos y obligar a los pescadores para que ingresen por la reja principal, los trabajadores del mar externan su molestia por este tipo de acciones.

Contreras Vázquez explica que con esta acción se pretende “controlar” a los pescadores ya que la empresa les establecerá horarios y les impedirá trabajar por las noches, cuando hay mayor producción. Además “nos quieren controlar, manipularnos, ponernos horarios cuando el pescador no tiene un horario, el producto pesquero cae más en la noche y no vamos a poder trabajar, no es justo porque ASIPONA no nos da un peso por nuestro trabajo, al contrario, todas las obras que se han hecho nos han afectado, esa es la guerra por la que vamos a luchar”, expresa.

Refiere que anteriormente los pescadores entraban a la playa por el acceso cerca de la caseta de vigilancia, sin embargo con este retorno estarán obligados a ingresar por la reja principal, la cual es controlada por la administración portuaria.

Afirma que las obras por ampliación del puerto han dejado afectaciones para los pescadores y que incluso fue factor importante para que un pescador falleciera hace unos días.

“El canal de navegación lo dragan para que puedan llegar los barcos, pero con el norte se levantan las olas más altas de lo debido, esto nos ocasiona problemas, esa fue una de las causas que nuestro compañero Ángel falleciera”, agrega.

Menciona que entre este jueves o viernes los pescadores realizarán una serie de movilizaciones contra ASIPONA para manifestar su desacuerdo por las obras llevadas a cabo que afectan su trabajo y producción.