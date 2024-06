Empresa también es responsable del accidente en Boca del Río y se le deben bloquear cuentas: abogado

Veracruz, Ver.- Además del conductor de la unidad que volcó el pasado lunes, 17 de junio, en la ciudad de Boca del Río y que provocó daños severos a un joven de 18 años, la empresa concesionaria también tiene responsabilidad y se le deben bloquear sus cuentas, afirmó el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa.

¿Qué ha pasado tras el accidente del camión en Boca del Río?

A una semana del accidente que se provocó luego de que presuntamente el conductor manejaba en estado inconveniente, el especialista legal explicó que según los artículos 42 del Código Penal de Veracruz y el 421 al 425 del Código Nacional de Procedimientos Penales hay responsabilidad de la empresa que en este caso es la línea Saeta.

Lamentó que en la Fiscalía pareciera que se quiera proteger a los concesionarios y dar la espalda a las víctimas, ya que a los padres de Henry de Jesús Polito Cobos se les ha dicho que el único responsable es el conductor.

En ese sentido dijo que los padres del joven Henry deben enderezar la denuncia en contra de la empresa de transporte y pedir a la Fiscalía que haga el bloqueo de las cuentas, en cumplimiento del Estado de Derecho.

En el caso de la aseguradora que tampoco quiere hacerse cargo de los gastos médicos del joven de 18 años, el legista expuso que habría que revisar el contrato para conocer bajo qué régimen se hizo el contrato la póliza de seguro.

“Las compañías aseguradoras tienen la misión de no pagar y andan buscando el más mínimo pretexto para no responder, pero en este caso, la familia que son las víctimas, no podemos permitir que se pasen la pelotita uno y otro, esto es de aplicar la ley”, dijo

Dijo que los padres del joven Henry deben enderezar la denuncia en contra de la empresa de transporte | Foto: Ingrid Ruiz / Diario de Xalapa

Considero que, en este caso, aplicar la ley es presentar la denuncia en contra y con base a 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales que habla de que las empresas deberán acreditar el debido cumplimiento.

Local Bloquean bulevar de Boca del Río; piden justicia para lesionados en volcadura de autobús [Video]

“Este habla que las empresas deben actuar con la debida diligencia, si el conductor iba borracho eso corresponde a la empresa tener unos filtros para ver cómo van sus empleados y no eludir la responsabilidad, pero repito tenemos una Fiscalía que tiene 0.11 por ciento de eficacia en la investigación y profesionalización nula”, detalló

Aseguro que después de todos los elementos legales, desde abrir una carpeta, el bloqueo de las cuentas se procede a girar el oficio a la Dirección General de Tránsito para impedir que toda la empresa, que en este caso es Saeta, pueda circular.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

“Eso es lo que es aplicar la ley, aplicar el derecho, yo también le pido a la familia que presente denuncia contra el Fiscal que este integrando la carpeta porque los delitos se cometen por acción o por omisión y en este caso la Fiscalía está haciendo omiso, quiero pensar que por ignorancia”, agregó.