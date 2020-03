Empresario veracruzano procederá legalmente contra gobernador de Guanajuato para limpiar su imagen

Veracruz, Ver.- Por delitos de daño moral, abuso de autoridad, falsificación de pruebas y retención ilegal, el empresario citricultor y ganadero veracruzano Juan Carlos Vázquez Bonilla procederá legalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador de Guanajuato y autoridades que lo mantuvieron preso por 21 días.

En entrevista relató que el pasado 4 de febrero, fue víctima de elementos del personal de seguridad municipal de Guanajuato por el presunto delito de posesión de armas del ejército.

Afirmó que las armas que portaban sus escoltas tenían los permisos y estaban dentro de la legalidad, pero con pruebas y declaraciones falsas tanto de guardias de seguridad del gobernador como de los policías municipales.

“Ese día, salí del domicilio donde me había quedado y le marqué a mis escoltas porque les había dicho que se adelantaran a desayunar y me dicen que los había detenido una patrulla municipal, pero mostraron los documentos y todo bien, fueron por mí y ya íbamos a tomar destino a Puebla cuando me detiene una camioneta, era la misma que había detenido a mis escoltas, me tuvieron como una hora y después me trasladaron a la policía municipal de Guanajuato y yo preguntaba que cual era el problema y ellos solo me decían que no hablara y me tenían en la batea de una patrulla”, detalló

Indicó que cinco horas después fue trasladado a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) donde se le acusó de portación ilegal de armas exclusivas del ejército.

“Los policías perdieron los permisos, los oficios de comisión y me ponen a mi el arma del teniente que andaba conmigo y quedo detenido, me mandaron al penal y estuve 21 días detenido hasta que en la segunda audiencia se pidieron los informes a Sedena y ya contestó que todos mis empleados tienen permiso y la documentación en orden”, agregó.

Indicó que el 24 de febrero, finalmente salió absuelto, pero con “un quemón” que no es benéfico para su imagen como empresario y exportador de limón en Estados Unidos.

“Yo quería aclarar lo sucedido, porque soy empresario y se manejaron cosas en la prensa que dañan mi imagen, finalmente todo quedo aclaro fue una incompetencia de parte de las autoridades, mis abogados están preparando las demandas correspondientes por delitos

Indicó que las denuncias serán interpuestas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en la Fiscalía General de la República.