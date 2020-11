Empresarios: crimen de alcaldesa deja mal parada a Seguridad Pública

Veracruz, Ver.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), José Antonio Mendoza, aseveró que el asesinato de la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, es un hecho que deja mal parada a las autoridades de seguridad pública.

Dijo que como líder de sector se suma a las voces que piden que se haga justicia, además de lamentar el hecho como en caso de cualquier otra persona.

Si bien José Antonio Mendoza señaló que hasta ahora no existen problemas graves de violencia como en otros estados, indicó que este hecho podría afectar en la imagen que se de Veracruz.

El líder empresarial afirmó que la economía local sufre afectaciones derivado del cierre de negocios por la pandemia, por lo que se necesita dar certeza a los inversionistas.

Hechos como el asesinato de Florisel Ríos Delfín, ocurren en la zona fuera de la ciudad, que es donde se requiere reforzar la vigilancia, dijo el empresario.

En ese sentido, indicó que las autorizaciones estatales no deben bajar la guardia, sin importar los indicadores oficiales de incidencia delictiva que está año han sido favorables para el comercio en materia de inseguridad.

José Antonio Mendoza detalló que la última reunión de seguridad que se sostuvo con líderes empresariales y el secretario de Seguridad Pública, se informó que el robo a comercio bajó de un año a otro 50 por ciento, lo que es una buena señal para el sector.

Que no se repita: hoteleros

Tras lamentar el asesinato de la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, el Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en la conurbación Veracruz- Boca del Río, Santiago Caramés demandó las autoridades estatales y federales a no bajar la guardia en materia de seguridad a fin de evitar que la delincuencia gane terreno.

“Una situación lamentable para todos, la realidad es que la zona donde estamos Veracruz-Boca del Río, creemos que la seguridad se ha mantenido más o menos estables, pero sí hay que estar muy alertas para que esta situación no se repita y se salga de control”, expresó.

Si bien el crimen del alcaldesa de Jamapa impactó, el líder de los hoteleros rechazó que el estado de Veracruz enfrente una crisis de inseguridad.

A su parecer el trabajo por parte de las diferentes corporaciones policiacas se está haciendo y eso queda constatado al menos en la conurbación Veracruz-Boca del Río, donde consideró que hasta ahora los niveles de inseguridad no son tan preocupantes tanto para el sector empresarial como para la ciudadanía.

Lo que sí, es lamentable que más allá de ser una funcionaria se haya asesinado a una mujer, por lo cual exigió esclarecer los motivos y que se haga justicia pronta.

“Obviamente no se esperaba esta situación, pero sentimos que el trabajo se está haciendo, sencillamente no hay que bajar la guardia y que investigue porque se dieron estos hechos y llegar hasta el fondo, es muy triste y lamentable que se asesine a una presidenta municipal, pero sobre todo a una mujer", señaló.

Familiares exigen justicia

Familiares y pobladores de Jamapa marcharon en la cabecera municipal para exigir justicia por el asesinato de la alcaldesa Florisel Ríos Delfín, ocurrido el pasado miércoles 11 de noviembre.

En la protesta también se pidió que el Congreso del Estado nombre a la suplente de la edil, Martha Montero Villalbazo, pues con el síndico no existe certeza política ni seguridad, reclamaron los participantes.

Vestidos de blancos y portando globos blancos, en alusión a la exigencia de paz y justicia, el contingente recorrió las calles de Jamapa, acompañados del himno contra los feminicidios.

La hija de la alcaldesa asesinada, Itzayana Hernández Ríos, se sumó a la marcha de los pobladores, que busca reconocer la memoria de Florisel Ríos Delfín, y exigir justicia para su madre.

La joven rechazó los señalamientos que se hicieron en contra de la edil por el supuesto mal manejo de la Policía Municipal, además de que dijo que temía por su seguridad y la de sus hermanos.

Ella no es culpable de nada, también tememos por nuestra seguridad, esperemos que esto se solucione pronto, para que haya justiciaItzayana Hernández Ríos | hija de la alcaldesa Florisel Ríos Delfín

Sin embargo, la hija de la alcaldesa asesinada evitó profundizar sobre los avances que las autoridades han informado sobre el caso.

“El día de hoy va ser una marcha pacífica en busca de la justicia para la alcaldesa Florisel Ríos Delfín, que es para lo que se convocó el día de hoy, una mujer trabajadora, honesta, que día a día dio resultado a los jamapenses, no descansó para dar resultados para ellos, por eso estamos aquí, porque marcharemos por la justicia y por una muerte que no merecía”, agregó.

La señora Martha Palacios Triunfante, una de las ciudadanas que participó en la marcha, dijo que la inseguridad en el municipio se presenta desde antes del asesinato de la alcaldesa.

Lamentó que se haya tomado la decisión de retirar las armas a los Policías Municipales, sin enviar un reforzamiento de otra corporación estatal o federal. En ese sentido, aseveró que es necesario que exista justicia, para que los pobladores estén tranquilos.

“Estamos inseguros aquí los habitantes de Jamapa y lo que pedimos es justicia para Florisel, queremos que protejan a su familia que son sus hijos, ya no estamos seguros, tenemos miedo, Florisel estaba trabajando para su pueblo y nosotros queremos justicia, ya basta de tanta violencia en Jamapa, no podemos salir, tenemos miedo”.

Del mismo modo, se pronunció por retirar el poder que asumió el síndico Julio César Sosa Villalvazo, pues recordó que el edil mantenía una pugna directa en contra de la alcaldesa: “Queremos que entre la suplente de la presidenta, doña Martha, ya no queremos injusticia y que nos tomen a cada rato el Palacio Municipal, lo que queremos es tranquilidad en Jamapa (…), no queremos al síndico que entre al Ayuntamiento, no nos sentimos protegidos por él, porque no ha dado la cara, él tomó el palacio hace unos meses”.

Legisladores condenan asesinato de alcaldesa

Legisladores federales del PRI y el PAN se unen en una misma voz para exigir que se esclarezca el asesinato de la presidenta municipal de Jamapa Florisel Ríos Delfín y se frene la ola de feminicidios en Veracruz.

La diputada federal priista, Anilú Ingram Vallines condenó el asesinato de la edil y lamentó que en nuestro país, ninguna mujer, sin importar profesión o edad esta a salvo de la violencia.

Local En Jamapa el pueblo tiene miedo; exigen reforzar seguridad

“En este México de ahora ninguna mujer está segura, la violencia es nuestra realidad diaria solo por el hecho de ser mujeres, exijo que se condene a los responsables de este crimen que evidencia el clima de inseguridad del país”, fue lo expresado por la diputada veracruzana.

En tanto el legislador del PAN, Carlos Alberto Valenzuela González señaló que es la segunda autoridad que es asesinada durante el actual gobierno encabezado por Morena por lo que exigió que se investigue a fondo.

El panista criticó que sigan aumentando los homicidios y que Veracruz ocupa el primer lugar en feminicidios lo que refleja la falta de coordinación entre las autoridades.

“Es lamentable que de nuevo una mujer sea agredida hasta llegar a los casos extremos de la muerte, desde el grupo parlamentario del PAN ya hemos presentado un punto de acuerdo donde solicitamos el esclarecimiento no solo de este asesinato sino de los feminicidios que ya van al alza en Veracruz, somos el primer estado en feminicidios en el país” dijo.

Con información de Ingrid Ruiz