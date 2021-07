Empresarios exigen pagos a Gobierno del Estado

Integrantes de la organización “Empresas SOS” acudieron al Palacio de Gobierno para solicitar que se cumpla la recomendación 155/2020 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la que se solicita que se deben cubrir los pagos pendientes desde administraciones pasadas, ya que se les considera víctimas.

El representante de la organización, Jesús Castañeda Nevárez, aseguró que con el anuncio que el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio en días pasados se les revictimiza porque no existe claridad sobre a qué empresas se les va a pagar y a cuáles se les va a denunciar por supuestamente querer cobrar de forma indebida.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Recordó el anuncio de pagos a empresarios hecho por el mandatario federal, quien también señaló que se actuará contra quienes quisieron cobrar de forma indebida mil millones de pesos, lo que genera incertidumbre porque no se mencionó a las 91 empresas con las que se cubrirán adeudos y tampoco se dio a conocer cuáles son aquellas que realizaron actos fuera de la ley.

Indicó que como organización tienen una recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la que se les reconoce como víctimas, por lo que en esta se pide al Gobierno no revictimizar a los empresarios.

“Lo que están haciendo ahora nos revictimiza porque hemos sido señalados, estamos siendo manchados en el supuesto que podamos estar en la lista de empresas que quieren hacer cobros indebidos”, expuso.

Aseguró que cuentan con la documentación necesaria para comprobar las deudas que las administraciones pasadas tienen con las empresas asociadas a la organización.

“Todas las empresas han cubierto a satisfacción todas las exigencias y estamos listos para que nos paguen, pero no se nos ha dado audiencia, ni claridad respecto a los dictámenes de procedencia y tampoco se nos ha dicho si estamos o no en el tema de los pagos”, dijo.

Mencionó que el proceso de factoraje, esquema con el que la administración pagará a los empresarios, fue anunciado desde el año pasado, sin que a la fecha hayan recibido beneficio alguno.

“Lo que queremos es que se nos pague, nuestras empresas han desaparecido, urge que se nos pague, a Veracruz le urge la reactivación económica, urge la recuperación de las empresas y de los empleos que se han perdido, pero eso no se logrará si no hay una inversión, no estamos pidiendo dádivas, sino que se pague lo que se comprometió en contratos”, argumentó.

Destacó que el monto total de la deuda que se tienen con las empresas únicamente lo conoce la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), “en algún momento traíamos un reclamo de más de 400 millones de pesos, pero ahora se ha depurado porque algunas empresas optaron por recurso legal y nosotros ya no los representamos para esta modalidad de cobranza”.

“Les han dado abonitos a algunas personas, pero queremos pagos completos, un amigo me dijo: Me pagaron una factura de 16 mil pesos y una de 20 y tantos, a algunos eso les alegra el corazón, pero hay empresas que tienen montos mayores y que nos urge que eso se pague”, agregó.