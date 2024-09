Urge a bolsillos de veracruzanos que haya reactivación económica

En lo que va de este año, la reactivación y crecimiento económico registrado no es lo que se esperaba, opinan empresarios xalapeños, quienes demandan que se tomen las medidas necesarias para que en los siguientes meses haya una recuperación financiera que se refleje tanto en empresas como en las familias.

Presidentes de organismos empresariales expresaron que los primeros ocho meses transcurridos les impactó la inflación, y falta de obras e inversión que han ocasionado que no haya una mejoría económica.

Fernando Arana Watty, presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa | David Bello / Diario de Xalapa

Empresarios piden que se reactive la economía lo antes posible

En materia económica este año no ha sido lo previsto por la imparable inflación y el proceso electoral, entre otros factores negativos, por lo que el sector privado pide a la nueva administración estatal que reactive lo antes posible la economía, expresa el presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa (CEMX), Fernando Arana Watty.

Subraya que es necesario que en los últimos meses del año se trabaje para que haya una rápida reactivación económica para que no se complique más la situación por el escaso crecimiento porque eso pega a los bolsillos de los veracruzanos, dijo.

Realmente ha sido un año complicado, explicó, porque la realidad es que Veracruz no está creciendo como tendría que hacerlo, por lo tanto, aunque se incrementaron los salarios mínimos, las remuneraciones no alcanzan porque los productos han subido en mayor proporción "por eso la población no percibe una mejoría aunque tiene ingresos más altos".

Comenta que el impacto que ha ocasionado el aumento de los costos por la inflación aunado a que no ha habido un crecimiento adecuado o aceptable, es realmente preocupante.

Apunta que se esperaba un año más favorable, pero las actuales condiciones económicas indican que no han mejorado las condiciones de empleo, porque mientras que las entidades del norte del país sí están creciendo, en el sur no sucede así.

En lo que va de este año, la reactivación y crecimiento económico registrado no es lo que se esperaba, opinan empresarios xalapeños, | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Detalla que el cierre del año representa para los empresarios una oportunidad de mejoría, pero también de enfrentar compromisos como pago de aguinaldos y después la cuesta de enero, que siempre reduce los ingresos de negocios y familias.

Por eso, agrega, que solicitan que ahora que habrá cambio de administración se busque reactivar lo más pronto posible, porque se requiere para recuperarse del freno económico de este 2024.

Crecimiento insuficiente en Veracruz

Definitivamente, por parte de la delegación de la Canacintra se esperaba un mayor crecimiento económico, principalmente, para el final del sexenio porque hubo bastante gasto público, pero no se reflejó a nivel de Producto Interno Bruto (PIB), expuso el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra-Xalapa), Miguel Hernández Díaz.

Por lo tanto no hubo beneficios para las empresas, negocios, ni para las familias, porque no pasó de ser un año regular para la gran mayoría de la población, dijo.

Anticipa que de acuerdo con los datos oficiales y económicos el próximo año tampoco se prevé haya una mejoría, sino que se considera que será más complicado, así lo revelan las perspectivas económicas del Banco Mundial y otros organismos internacionales y nacionales.

Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra-Xalapa), su presidente, Miguel Hernández Díaz | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

En México el crecimiento económico que se prevé para el próximo año, el 2025, apenas rezará el uno por ciento, lo que no es nada positivo para el país.

Comenta que no les gusta ser pesimista, pero todos los pronósticos financieros de calificadoras, entidades crediticias y del propio Banxico son que se daría un repunte, aunque no en las cifras que se requieren para recuperarse de los números anteriores.

Lo que es claro es que para este fin de año no se ve que vaya a darse una mejoría importante, “aunque todos sabemos que siempre hay una reactivación económica por el pago de aguinaldos y los festejos decembrinos, pero no pasará de ser algo regular”, concluyó.

En Xalapa hubo nulo crecimiento

Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur-Xalapa), Carlos Luna Gómez, expuso que en lo que va de este año no hubo el crecimiento esperado por varios factores, entre los que destaca la inflación.

Indica que en estos primeros 8 meses del año casi todo se encareció por los altos índices inflacionarios y la derrama económica no ha sido como en otros años.

Carlos Luna remarca que se tienen cadenas de suministro que se han encarecido muchísimo y se tiene un tema fiscal excesivo para las empresas, lo que tampoco beneficia a la generación de un crecimiento local y estatal.

Carlos Arturo Luna Gómez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Xalapa | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Subraya que en lo general está siendo un año en el que no se están viendo avances económicos, sino todo lo contrario, así que las perspectivas no son nada positivas, concluyó.

Es un año regular, menciona Amic

Al respecto, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción de Veracruz (AMIC), Richard Rivera Garrido, comenta que hubo poco trabajo para los constructores este año, por lo que están en la zozobra por saber cómo van a cerrar el año con el nuevo gobierno.

Expone que lo que los salvó de una crisis fueron las obras que realizaron los municipios, que es el nivel de gobierno que más los apoya con la obra al sector, “aunque lógicamente sean más pequeñas, pero nos dan mayor trabajo que el gobierno estatal”.

Apunta que esperan que este fin de año haya nuevos proyectos para que les den trabajo a todas las empresas constructoras veracruzanas.

Solicitan que ahora que habrá cambio de administración se busque reactivar lo más pronto posible | Foto ilustrativa: Crisanta Espinosa | Cuartoscuro

Richard Rivera remarca que este año ha habido un poco de trabajo. “Lógicamente a algunos constructores nos tocan obras pequeñas, a otros medianas o grandes y a veces no nos toca nada. Lo que nos ha ayudado mucho es que hemos trabajado bien con los ayuntamientos, que son una gran fuente de trabajo para las empresas constructoras”.

La preocupación que existe en el sector, agrega, es que desgraciadamente a veces acaparan las obras las empresas más grandes, por lo que a las medianas y pequeñas les queda poco o nada por hacer. “Lo que demandamos cada que hay cambio de sexenio es que se haga una planeación para que la derrama económica beneficie también a las pequeñas y medianas empresas”.