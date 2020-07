Empresarios proponen "patrulla sanitaria" para comercios

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Xalapa, Bernardo Martínez Ríos, dio a conocer que el sector empresarial está proponiendo el inicio de operaciones de una "patrulla sanitaria".

El objetivo de esta medida, de acuerdo con el líder empresarial, es exhortar a los micro, pequeño y medianos locatarios a que adopten las medidas de higiene y desinfección para hacer frente a la pandemia.

Luego del anuncio de la aplicación de sanciones a los establecimientos que no exijan el uso de cubrebocas en Xalapa, apuntó que la patrulla "sanitaria" visitará a los comerciantes antes de aplicar las multas.

Bernardo Martínez Ríos, presidente de la Canaco Xalapa | Jaime Rivera | Diario de Xalapa

Se propone que sean elementos de la Secretaría del Trabajo, de Salud y de Protección Civil quienes hagan un llamamiento y no multar sino capacitar a la gente

Asimismo reconoció las acciones implementadas por el gobierno municipal en el combate al Covid-19, pero consideró que ante el exceso de confianza de la población se tiene que ser más estricto con la gente.

Dijo que, ante el descuido de la población, de nada servirá lo que la iniciativa privada o los gobiernos hagan si la ciudadanía no coopera.

Local Hotel Xalapa, referente de la capital, terminaría de pensión estudiantil

“Sí vemos mucho descuido en la población, vemos un exceso de confianza y toda medida que nosotros hagamos, hablo como empresario en nuestros negocios, comercios, incluso el gobierno en sus oficinas, no sirve de mucho si la ciudadanía afuera en la calle, no está cuidándose, no está tomando esto en serio y me parece que el gobierno tiene que ser más estricto con la gente”, dijo.

Apuntó que la capacidad de hospitales hoy está muy comprometida y entre más rápido todos pongan de su parte, más pronto se saldrá de esta emergencia sanitaria.

Yo creo que se tienen que poner medidas más fuertes con todos porque al final se va a ver poco el esfuerzo si no lo hacemos en conjunto

Sin embargo, sostuvo que pareciera que se está cargando toda la responsabilidad al municipio de un tema que le compete a los tres niveles de gobierno.