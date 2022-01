Empresas no han cerrado, pero no hay generación de empleos: Consejo Empresarial de Xalapa

El presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa, Octavio Jiménez Silva, dio a conocer que el inicio de año ha sido complicado y aunque no se han registrado cierres de empresas, no se prevé que exista una generación de empleos.

En entrevista, realizada en el centro de la capital veracruzana, indicó que se han registrado aumentos de hasta 40 por ciento en el costo de materiales de construcción.

“Este año hubo un incremento de hasta un 40 por ciento en el costo de materiales de construcción, lo que es generado por una alta inflación y los sectores dedicados a ello se han visto afectados porque las obras ahora son más caras”, dijo.

Manifestó que con dicho aumento se han registrado alzas en los costos de otros productos, entre ellos, los de la canasta básica.

“Si una casa antes de costaba un millón de pesos, ahora te cuesta millón y medio, con las mismas características, desafortunadamente se debe tener un control de los precios y no dejarse libre”, expuso.

Refirió que dicha situación provoca que no se logre una generación de empleos, hecho que, desafortunadamente, repercute en los bolsillos de las familias veracruzanas.

“Hasta el momento no he tenido ninguna noticia por parte de las cámaras sobre el cierre de empresas, lo que sí es que no se escucha que haya creación de nuevos empleos y eso es grave para el sector empresarial y para las familias”, comentó.

Pese a ello, aseguró que el sector empresarial es responsable y han cumplido con la ley y sus trabajadores, motivo por el que sí se aplicó un incremento al salario mínimo.

“Desafortunadamente la inflación ha crecido y eso ha repercutido totalmente, tenemos una inflación que no se había visto en muchos años”, manifestó.

Consideró necesario crear nuevas oportunidades, por lo que se espera una buena la relación con el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, quien tiene una visión empresarial y está interesado en mejorar las condiciones económicas de la capital veracruzana.

“Él trae una visión empresarial y conoce en carne propia lo que es crear una empresa y lo que a veces dificulta crearla, permisos, etcétera. Será facilitador para que las empresas se abran lo más pronto posible y se logre detonar la economía, el turismo y otros sectores que han sido lastimados por esta pandemia”, agregó.