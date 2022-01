En 15 años de desapariciones en Veracruz, 3 mil 662 desaparecidos

Durante 15 años en Veracruz 3 mil 662 personas han sido reportadas como desaparecidas o como no localizadas, de las cuales 695 desaparecieron en la actual administración estatal.

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación (Segob) informa que del 2006 al 13 de enero de 2022, la entidad veracruzana suma un total de 4 mil 885 personas reportadas como desaparecidas y no localizadas, de las cuales 3 mil 662 se encuentran en calidad de desaparecidas y mil 1193 personas han sido localizadas.

Del 1 de diciembre de 2018 al 13 de enero de este año, en Veracruz se han reportado mil 023 desapariciones y no localizaciones, de las cuales 695 personas siguen desaparecidas y no localizadas; y 328 personas fueron localizadas (31 fueron encontradas sin vida y 297 con vida).

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reporta que de estos mil 023 casos ocurridos en la entidad veracruzana, el 63.54 por ciento corresponde a hombres (650) y el 36.46 por ciento (373) a mujeres.

Entre los 30 municipios de mayor incidencia destacan Veracruz (181), Xalapa (59), Coatzacoalcos (56), Córdoba (46), Orizaba (22), Poza Rica (25), Tuxpan (14); Ixtaczoquitlán, Playa Vicente e Isla, con 13 casos, respectivamente; Coatepec (12), Fortín (11), Medellín (10), Coatzintla (10); Tihuatlán, Cosamaloapan y Papantla (con nueve reportes cada uno), Tezonapa (8), Juan Rodríguez Clara (7), Nogales, Acayucan y Pánuco (6 cada uno), Boca del Río, Pueblo Viejo, José Azuela, Banderilla, Cosoleacaque (con cinco casos) y Omealca (4).

Foto | David Bello

Asimismo, en 32 casos de hombres y mujeres reportadas como desaparecidas fueron clasificados como “sin municipio” y 15 más “se desconoce”.

Según los datos estadísticos, durante el periodo de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se reportó un total de 950 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 771 personas aún siguen sin aparecer y 179 personas fueron localizadas.

En el gobierno estatal encabezado por Javier Duarte de Ochoa, de 2 mil 662 reportes de desapariciones y no localizaciones, el 75. 17 por ciento (2 mil 001 personas aún siguen en calidad de desaparecidas) y solo el 24.83 por ciento (661 personas) fue localizado, de las cuales 72 fueron halladas sin vida y 589 con vida.

El Registro Nacional, que integra datos desde el 15 de marzo de 1964, indica que desde esa fecha al 13 de enero de 2022, en la entidad veracruzana se han reportado 7 mil 159 desapariciones y no localizaciones, pero solo el 22. 84 por ciento (1635 personas) fue localizada, mientras que en el 77.16 por ciento (5 mil 524 personas) aún se encuentran en calidad de desaparecidas o no localizadas, es decir, aún se desconoce su paradero. La CNB aclara que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contiene datos recabados e integrados al mismo “por las autoridades de la Federación y de las entidades federativas, por lo que cualquier información que no se visualice, puede ser consultada con la autoridad de origen.” Desde 2006, en el arranque de la guerra contra el narcotráfico en México, hasta el 13 de enero de 2022, se han reportado 196 mil 092 desapariciones y no localizaciones en todo el país, de las cuales 78 mil 332 personas permanecen como desaparecidas y 117 mil 760 personas han sido localizadas.