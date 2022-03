En 2023 se presentará redistribución de los distritos electorales de Veracruz: INE

Xalapa, Ver.-Será hasta el primer trimestre de 2023 cuando el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) apruebe el documento final en el que quedarán establecidos los 19 distritos federales y 30 distritos estatales de Veracruz previo a las elecciones del 2024.

El pasado 11 de marzo se presentó el primer escenario de los polígonos que integran los 19 distritos federales que tendrá el estado; sin embargo, el próximo 24 de mayo se dará a conocer una segunda propuesta con las modificaciones y correcciones de polígonos.

Tras ello, se prevé que el documento final sea aprobado por el Consejo General del Instituto en el primer trimestre del 2023.

Al respecto, el vocal ejecutivo del INE en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, dio a conocer que la voz de los pueblos indígenas será considerada para la redistribución de los 19 distritos federales y 30 distritos estatales que quedarán establecidos para Veracruz.

Indicó que al obtener las recomendaciones que se hagan al primer escenario se podría generar una segunda propuesta sobre la distribución de los municipios en la integración de los distritos electorales locales y federales.

Mencionó que habrá una tercera proyección de distribución de los 212 municipios en los distritos, por lo que consideró apresurado y aventurado señalar o manifestar que uno de los distritos federales actuales se va a perder o eliminar.

“Para que quede un poco más claro, van a desaparecer los 20 distritos y se van a reconfigurar en 19 nuevos, no podríamos decir cuál se pierde porque en realidad se hará una distribución lo más completa y organizada posible de todos los distritos considerando el territorio estatal”, expuso.

El vocal ejecutivo del INE en Veracruz, Josué Cervantes Martínez / Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Como ejemplo de ello, indicó que en el primer escenario los municipios Poza Rica-Tuxpan, Tantoyuca y Pánuco están en un mismo polígono y actualmente las cuatro demarcaciones son cabeceras municipales, por lo cual dos cabeceras se van a tener que mover.

Manifestó que la redistribución también conlleva a la movilidad de los trabajadores de alguna de las Juntas locales, pero a la fecha no se puede dar a conocer qué tipo de movimientos se harán al respecto.

“Este primer escenario no significa que de esta manera quedarán integrados los distritos, no podemos hablar de distritos, hablamos de polígonos que, en algún momento, se convertirán en distritos, pero a la fecha no está determinada la numeración del distrito, se trata de la conformación territorial basada en los polígonos que sufrirá modificaciones hasta que sea perfeccionada y aprobada”, agregó.

En este primer escenario la distribución en polígonos quedó de la siguiente manera:

El primer polígono está integrado por los municipios de Atoyac, Camarón de Tejeda, Carrillo Puerto, Comapa, Cotaxtla, Cuitláhuac, Huatusco, Ixhuatlán del Café, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano, Medellín, Paso del Macho, Sochiapa, Soledad de Doblado, Tepatlaxco, Tlacotepec de Mejía y Zentla.

El segundo polígono lo conforman Agua Dulce, Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Moloacán y Nanchital.

El tercero: Acultzingo, Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Camerino Z. Mendoza, Coetzala, Cuichapa, Los Reyes, Magdalena, Maltrata, Mixtla de Altamirano, Naranjal, Nogales, Omealca, Rafael Delgado, San Andrés Tenejapa, Soledad Atzompa, Tehuipango, Tequila, Texhuacan, Tezonapa, Tlaquilpa, Tlilapa, Xoxocotla y Zongolica.

El polígono cuarto se integraría por Hidalgotitlán, Jáltipan, Jesús Carranza, Las Choapas, Minatitlán, Oluta, Oteapan, Texistepec, Uxpanapa y Zaragoza.

El quinto escenario que se delineó fue: Alpatláhuac, Atzacan, Calcahualco, Chocamán, Coscomatepec, Huiloapan, Ixhuatlancillo, La Perla, Mariano Escobedo, Orizaba, Río Blanco y Tomatlán.

El polígono seis que se proyectó incluye a Acula, Alvarado, Amatitlán, Carlos A. Carillo, Chacaltianguis, Cosamaloapan, Ignacio de la Llave, Ixmatlahuacan, José Azueta, Lerdo de Tejada. Otatitlán, Saltabarranca, Tierra Blanca, Tlacojalpan, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Tres Valles y Tuxtilla,

El escenario siete involucra los municipios de Acajete, Ayahualulco, Banderilla, Coacoatzintla, Coatepec, Cosautlán de Carvajal, Ixhuacán de los Reyes, Jilotepec, Las Minas, Las Vigas, Perote, Rafael Lucio, Tatatila, Teocelo, Tlacolulan, Tlalnehuayocan, Villa Aldama y Xico.

El ocho está integrado por Acatlán, Actopan, Alto Lucero, Apazapan, Chiconquiaco, Colipa, Emiliazno Zapata, Jalcomulco, Juchique de Ferrer, La Antigua, Landero, Miahuatlán, Naolinco, Paso de Ovejas, Puente Nacional, Tenampa, Tepetlan, Tonayán, Totutla, Úrsulo Galván, Vega y Yecuatla.

El polígono nueve lo integran Ángel R. Cabada, Catemaco, Hueyapan, Mecayapan, Pajapan, San Andrés Tuxtla y Santiago Tuxtla, Soteapan y Tatahuicapan de Juárez.

En el escenario 10, esta Altotonga, Atzalan, Jalacingo, Martínez de la Torre, Misantla, Nautla, San Rafael, Tenochtitlán y Tlapacoyan.

El polígono 11 está integrado por los municipios de Acayucan, Chinameca, Cosoleacaque, Isla, Juan Rodríguez Clara, Playa Vicente, San Juan Evangelista, Santiago Sochiapa, Sayula de Alemán y Soconusco.

El 12 lo forman Amatlán de los Reyes, Córdoba, Fortín, Ixtaczoquitlán y Yanga; en 13 son Boca del Río y Veracruz; el 14 Veracruz II; el 15: Poza Rica, Tihuatlán y Tuxpan.

El polígono 16, de la primera proyección lo integran: Cazones de Herrera, Chumatlán, Coahutilán. Coatzintla, Coxquihui, Coyutla, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Mecatlán, Papantla, Tecolutla y Zozocolco de Hidalgo.

El polígono 17 incluye a Alamo, Castillo de Teayo, Cerro Azul, Chicontepec, Chinampa de Goroztiza, Benito Juárez, Huayacocotla, Tamalin, Ilamatlán, Naranjos, Tancoco, Ixhuatlán de Madero, Tamiahua, Tepetzintla, Texcatepec, Tlalchichilco, Zaucalpan y Zontecomatlán.

El 18 es Chalma, Chiconamel, Chontla, Ixcatepec, Ozuluama, Pánuco, Platón Sánchez, Tantoyuca, Pueblo Viejo, Tamalín, Tampico Alto, Tantima, Tempoal, El Higo y Citlaltépetl.

Mientras que en el polígono 19 únicamente se incluye a Xalapa.