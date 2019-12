En 2023 tendría que estar terminado el Nuevo Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver.- Los beneficios de la ampliación del puerto de Veracruz se verán reflejados hasta 2023.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Manuel Urreta Ortega, expresó que hay que tener paciencia pues hay varias obras que están realizándose y requiere tiempo como todo nuevo proyecto.

Nosotros pensamos que esto va a ocurrir hasta 2023, de acuerdo al programa que trae (API Veracruz), no hay que desesperarse lo importante es que el nuevo puerto ya empezó, luego de tanta resistencia que hubo para que se abrieradeclaró el también coordinador de CONCAMIN para la Zona Oriente

Recordó que apenas en el mes de julio arribó de manera oficial el primer barco contenedor al nuevo puerto de Veracruz, con lo cual se dio por inaugurada la terminal de contenedores.

Al tiempo que agregó que la terminal de Icave en Bahía Sur o viejo puerto está siendo desalojada para trasladarse a sus nuevas instalaciones, y los terrenos que queden serán utilizados para estacionamiento de vehículos.

Sin embargo, insistió en que se debe de terminar el Nuevo Puerto, que de acuerdo con el proyecto, sería en el 2023, por lo que pidió paciencia para comenzar a ver la derrama económica y los empleos que generará para la región.

El también vicepresidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (CAMEINTRAM) manifestó que lo importante es que el proyecto sigue avanzando y Veracruz no se quedó rezagado con un puerto obsoleto que ya no reúne las condiciones para la actividad comercial mundial.

No se puede ir en contra de la modernidad y seguir viendo que las oportunidades nos pasen de largo, si no se hubiera hecho lo del puerto y no hubiera la profundidad que se requiere, definitivamente no estarían llegando los barcos de nueva generación y tendrían que seguirse de largo hacia otros puertos de Estados Unidos, donde si tienen el calado y la capacidad