En 3 sedes aspirantes a la UV realizaron su examen presencial

Boca del Río, Ver.- Bajo las medidas sanitarias correspondientes, aspirantes a la Universidad Veracruzana se dieron cita en tres sedes para presentar el examen presencial de ingreso a la máxima casa de estudios.

Desde antes de las 8:00 de la mañana, los estudiantes, algunos acompañados por sus familiares se congregaron en las instalaciones de Mocambo, Facultad de Ingeniería y Administración para presentar el examen.

El vicerrector de la máxima casa de estudios de la región Veracruz-Boca del Río, Alfonso Pérez Morales detalló que en la sede de Mocambo arribaron 712 aspirantes, en Ingeniería 463 y en Administración 832.

Para este domingo 23 de mayo, se estima que arriben a Mocambo 808 personas; en Ingenierías 461 y Administración 831.

Asimismo, para el siguiente fin de semana, presentarán dicha prueba otro grupo de aspirantes, de tal forma que, el sábado 29 y domingo 30 de mayo estarán participando en la sede Mocambo 806 estudiantes; en Ingenierías 460 y en Administración 830 para el 29 de mayo y 820 el domingo 30.

Los resultados se publicarán en internet, en el portal de la convocatoria a partir del 25 de junio de este año.

Pérez Morales destacó que para el siguiente ciclo escolar se contarán con 3 mil 800 espacios aproximadamente en las diferentes licenciaturas, lo que representa un aumento en los espacios, ya que recientemente se apertura la carrera de Biología Marina, aunado a las que ya habían abierto en 2020, como la de fotografía, entre otros.

El entrevistado recomendó a las y los aspirantes a no pernoctar en las afueras de las sedes, pues no es necesario, ya que se atenderá a cada alumno a la hora del ingreso, la cual será a las 8:00 am.

Recordó que previamente se informó a las y los candidatos a un espacio en la universidad en torno a la documentación y materiales que habrían de llevar para presentar su examen, como su identificación; de la misma forma que las medidas de salud, como el uso del cubrebocas y guardar la sana distancia.