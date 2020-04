En Alemania sí apoyan a trabajadores y empresas, dice veracruzano radicando allá

En comparación con México, en Alemania los empleados con contrato fijo están recibiendo el 60% de su salario durante el periodo de cuarentena obligada ante la pandemia del Covid-19.

Jorge Sánchez Meza, un mexicano que radica en Hamburgo, Alemania, desde hace 18 años, relata su vivencia en aquel país donde desde el pasado 14 de marzo fueron cerrados bares, centros de recreación y plazas comerciales como medida sanitaria ante los primeros casos registrados de coronavirus.

Indicó que desde que se cerró el Centro Cultural “Haus 73” ha tratado de permanecer en casa, aislado de sus amigos, acatando todas las recomendaciones que ha dado el gobierno ante la situación que se desarrolló en Italia y España.

Comentó que aunque la actividad laboral se paró en algunos negocios, los empleados que tienen contrato fijo están recibiendo el 60% de su salario mensual, como una medida de apoyo para que tengan lo indispensable para vivir. En el caso de los trabajadores temporales o “freelance”, los apoyos van desde el pago del alquiler de su casa; para los pequeños empresarios que generan hasta cinco empleos el apoyo es de 5 mil euros y para los de más de 10 empleados reciben hasta 25 mil euros.

El tema de la libertad es uno de los derechos más fuertes en Alemania:

Aquí no hubo toque de queda porque la libertad en Alemania es muy fuerte, no pueden implementar el toque de queda como ley; aquí podemos salir a pasear, pero hay restricciones en cuanto al número de personas, no podemos salir ni reunirnos con amigos porque la policía está revisando

dijo

Para prohibir las reuniones entre más de cuatro personas se establecieron multas que van de los 250 euros, equivalentes a más de 6 mil 700 pesos. Para las personas que intentan abrir sus bares o restaurantes la multa es de 5 mil euros, que equivalen a más de 133 mil pesos.