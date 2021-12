En alza de precios "la cosa está que arde", lamentan consumidores

Entrar a ciertas panaderías hoy es un lujo, asientan clientes, pues la bolsa de pan para una familia de 4 personas que antes se pagaba con 35 pesos, hoy alcanza entre 50 y 60 pesos.

Así, los clientes optan por adquirirlo en tiendas, en bicicletas y camionetas y hasta con el panadero que llega a las colonias, donde hay un pequeño ahorro, pues la pieza que en una panadería establecida vale entre 6, 7 y hasta 12 pesos, mientras que en la canasta de la tiendita cuesta entre 3 y 4 pesos.

El bolillo, telera o pambazo es la opción para los consumidores al haber subido alrededor de un peso y colocarse en dos pesos, asimismo las galletas de animalitos que vale 32 pesos el kilo y el paquete de galletas Marías, que también ha tenido un alza significativa, pues de 8 pesos pasó a 13 pesos. Ni se diga de los incrementos que han registrado los panes, galletas y pastelitos empacados de diversas marcas, que este año han sufrido alrededor de tres incrementos, asegura Icela Andrade.

Foto | Archivo Diario de Xalapa

La empleada de tienda, dice que al principio no se notó mucho el incremento y la gente siguió consumiéndolos con frecuencia, más aún durante los meses de encierro, sin embargo a “estas alturas se nota pues algunos ya subieron de 13 a 16 pesos, otros subieron de 15 a 18 y hasta 20 pesos, como por ejemplo el pan tostado básico que costaba 18 pesos, ahora vale 26 pesos.

El incremento de los insumos básicos ha provocado un incremento en el precio del pan, de manera que las piezas han subido alrededor de 30 por ciento. Las que se mantenían en 2 pesos, pasaron a 3 pesos. Así, la bolsa de pan con diez piezas pasó de 20 a 30 pesos. Esto obedece a que el bulto de harina subió de 400 a 490 y 500 pesos el bulto, la caja con 24 kilos de manteca, que al inicio de año valía 360 pesos, se colocó en 980 pesos, indica Rosendo Iglecias Hernández, quien forma parte de la tercera generación de panaderos, quien añade que el precio de la pieza subió un peso.

La manteca de cerdo pasó de 20 pesos el kilo, a 46 pesos; sin embargo, está escasa, asegura el tablajero Juan de Dios Torres Méndez.

Añade que los precios de ésta se fueron para arriba ante el alza de los aceites comestibles que de 23 pesos el litro pasó a 42, con un incremento de 100 por ciento y más, de acuerdo a las marcas y a la cantidad de las botellas, pues antes todas eran de un litro, pero ahora muchas sólo contienen entre 850 y 900 mililitros.

“CLIENTES NO LLEGAN”

Destaca que los precios de la carne han estado subiendo constantemente, de manera que el kilo de maciza de cerdo que estaba en 86 pesos al inicio de este año ha alcanzado los cien pesos y para las fiestas navideñas podría incrementar entre 5 y 10 pesos más por kilo.

La res es la carne que más ha subido, asegura, pues el kilo que valía 160 pesos en enero, ahora alcanza los 210 y 230 pesos de acuerdo a la variedad, y pues “los clientes no llegan, o sólo se llevan un porcentaje de lo que compraban antes. Los que compraban cuatro bisteces de cerdo en 40 pesos, ahora sólo se llevan dos e incluso uno; quienes compraban medio kilo de carne molida en 40 o 45 pesos, ahora se llevan sólo lo de 30 pesos.

El gas, otro de los insumos que han subido de precio | Foto: David Bello

El ama de casa Hilda Gómez Albarrán sostiene que “la cosa está que arde”, que hasta el año pasado salía al mercado con 50 pesos al día y que le alcanzaba hasta para unos plátanos o naranjas, sin embargo ahora apenas puede adquirir un paquete de sopa en 7 pesos, dos piezas de pollo en 15 pesos, un par de tomates en 12 pesos, una cebolla en seis pesos y ya no le alcanza para comprar el kilo de tortillas que vale entre 15 y 18 pesos, por lo que a veces sólo lleva medio kilo. Dice que ya no compra carne más que dos veces por semana, a veces un poquito de chicharrón los domingos y aprovecha las “boronitas” de 10 pesos la bolsa para hacer gorditas con un kilo de masa que costaba 9 pesos y ahora vale 12 pesos. Los plátanos, de a 15 pesos el kilo, antes costaba 10 pesos, y la fruta, ya no la compra más que sólo una vez por semana, asegura, pues el día ya no lo saca por menos de cien pesos, su gasto diario se fue al doble, sin contar lo que ha subido el gas, la luz y el agua.

ALZA AL SALARIO SÍ PEGA A LA INFLACIÓN: ECONOMISTAS

CÓRDOBA, Ver.- El alza al salario mínimo lejos de beneficiar podría ser solo una carrera a la inflación de no adoptarse otras medidas que ayuden a fortalecer la economía del país, explicó el delegado del Colegio de Economistas del Estado de Veracruz, Jesús Adán Castillo Durán.

Estadísticas económicas muestran que en el país el producto interno bruto del año 2018, a la fecha, se detuvo desde un año antes de la pandemia. “Desde ese año ya veníamos mal, no le podemos echar la culpa a la pandemia, nos veníamos deteniendo y con la pandemia nos fuimos a tocar fondo, hoy en día recuperamos un poco pero en este último trimestre ya no crecimos”, explicó Castillo Durán.

El decrecimiento económico, la falta de medidas que incentiven la inversión, los anuncios del gobierno de fortalecer los monopolios de Estado y la falta de promoción a la libre competencia han generado desconfianza en inversiones, algo que va a repercutir en que el año que viene y se puede ver el mismo escenario, dijo.

“El salario no va a responder a la expectativa, finalmente la inflación va a seguir incrementándose y se va a convertir en una carrera en la que siempre van a perder los salarios, quedando debajo de la inflación”, explicó el delegado.

Afirmó que no es suficiente solo con aumentar los salarios, se necesitan medidas adicionales, “por ejemplo en la promoción de la actividad económica, en los apoyos fiscales o podría valorar el Banco de México el bajar la tasa de interés para promover el consumo”, ya que de no aplicarse se augura un panorama difícil para el 2022.

“El decrecimiento económico es la sumatoria de todo aquello que sucede en el mundo, desde la crisis de los energéticos, la pandemia y la falta de certidumbre para inversionistas”, aseguró Jesús Adán Castillo Durán.

Con información de Jhennifer Renaud | El Sol de Córdoba