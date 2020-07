En camiones urbanos se resisten al uso de cubrebocas

Aunque por disposición oficial el uso de cubrebocas es obligatorio a partir de ayer para los pasajeros de autobuses en el estado, en esta capital no todos los usuarios acataron la medida, pues hubo algunos que subieron a las unidades sin llevar ese tipo de protección.

Durante un recorrido realizado en paradas de autobuses, a simple vista se vio que muchas de las personas que esperaban el servicio urbano utilizaban cubrebocas, además de que procuraban la sana distancia.

Al hablar con ellos, coincidieron en que lo utilizan para evitar contagiarse de coronavirus; "ya hay muchos casos por todos lados y lo mejor es cuidarse", dijo Julio Mejía.

Por su parte, al tratar de hablar con los que no usan cubrebocas, no fue posible obtener su punto de vista, pues simplemente no respondieron ante los cuestionamientos.

Al respecto, conductores de autobuses señalaron que se trata de una cuestión cultural, que debe ser tomada con seriedad por la ciudadanía, además de que han otorgado cubrebocas de forma gratuita entre los pasajeros.

Abundaron que durante la contingencia sanitaria han recomendado el uso de cubrebocas a los pasajeros, quienes en ocasiones se molestan e incluso han llegado a responder con ofensas.

Choferes indicaron que además la sana distancia se procura en los camiones, pues sólo se permite el uso de los asientos de las ventanillas.

Habrá sanciones, advierte regidor

En Xalapa, así como en el transporte público, será obligatorio el uso de cubrebocas en comercios de la ciudad formales e informales, de lo contrario serán sancionados o hasta clausurados, dijo el regidor titular de la Comisión de Comercio, Francisco González Villagómez “Si no tienen cubrebocas no se va a poder entrar a ningún negocio, así va a suceder porque tenemos que ser corresponsables en ese sentido, se va a platicar con las cámaras que están en la mejor disposición también y no se le permita la venta a nadie que no tenga cubrebocas”, aseguró.

Explicó que en este momento continúan los operativos para vigilar que se cumpla con las medidas que eviten poner en riesgo a los clientes, mismos que serán reforzados por la salud de todos. “Se darán nuevas indicaciones a partir de la próxima sesión ordinaria, porque se van a crear los protocolos para su aplicación en todos los comercios establecidos y nueva normatividad con respecto al cubrebocas, y en la próxima sesión los inspectores del Departamento de Inspección y Atención Comercial podrán aplicar sanciones y ser un poco más tajantes en ese sentido”, dijo.

Explicó que la mayoría de los comercios podrán empezar a trabajar, pero si no cumplen con los protocolos aprobados podrían ser clausurados. Esto exceptuando las plazas comerciales, los bares, plazas comerciales, gimnasios o cualquier otro que genere aglomeraciones. “Estamos hablando de los comercios como zapaterías, papelerías que de por sí ya están abiertos, pero se van a aplicar los protocolos y uno de los principales es el uso de cubrebocas obligatorio para que puedan entrar a cualquier negocio y si no se cumple la norma, se le va a sancionar al negocio”, añadió.

Se espera que la sesión de cabildo ordinaria se llevé a cabo el próximo 15 de julio.

