En caravana protestan contra López Obrador, en Xalapa

Xalapa, Ver.- Integrantes del "Frente Nacional Anti AMLO" salieron en caravana, una vez más, previo a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la capital del estado.

A bordo de sus vehículos, un grupo de personas protestó para pedir la salida del mandatario federal.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

En Xalapa, la manifestación fue convocada en dos rutas, una que salía del sur de la capital del estado y otra desde el norte, mismas que pasaron por el centro de la ciudad haciendo sonar sus claxon.

Con banderas de México y al grito de "Viva México" los inconformes mostraban en sus cartulinas frases como "AMLO dimite ya", "Porque no queremos un México comunista", "No te queremos de presidente, AMLO fuera", "En Xalapa, Veracruz no te queremos", "No más ocurrencias, vete ya", "Niños con cáncer sin medicinas fuera AMLO", "Si amas a México renuncia" o "A la chingada".

Esta manifestación fue custodiada por elementos de la dirección de Tránsito y Seguridad Pública.