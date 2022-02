Crece demanda de trabajos de magia negra, alertan brujos

Veracruz, Ver.- Brujos de Catemaco reconocieron que cada vez son más las personas que buscan perjudicar a los demás por medio de la magia negra.

De acuerdo al maestro de las siete potencias, “Unicornio negro”, en los últimos años han notado un aumento en la demanda de trabajos con brujería negra, pero este año creció siete veces más y le atribuye a que la maldad sigue permeando en las personas.

“Esto se debe a las energías nosotros estamos hechos de energía y lo que estamos viendo es que la maldad ha crecido y se ha estado apoderando más de las personas, tan solo basta ver cuántas muertes estamos viviendo en muchos lugares, homicidios, estamos en una etapa donde las energías negativas se está apoderando de la humanidad”, argumenta.

Trabajos para dominar al ser amado, incluso para provocar la muerte de algún miembro de la familia por cuestiones económicas, son las peticiones más recurrentes.

“Lo que más buscan por ejemplo es el amarre terminal que es para amarrar, endulzar para que la persona que se está pidiendo al momento de que esta misma persona que está teniendo relaciones sexuales sufre de impotencia al 100% y no tenga otra pareja así como la mortandad de personas”.

“Puedo decirles que viene mucha gente sin escrúpulos que casi quieren acabar hasta con la propia familia con tal de quedarse con alguna herencia o con algo muy importante sobre todo de cuestión económica que es lo que venimos sufriendo en estos tiempos”, revela el practicante de las ciencias ocultas.

Al tiempo que agrega que otro tipo de ayuda que piden las personas es que, les abran los caminos, ya sea para recuperar su empleo o mejorar su economía, registrando un incremento de hasta un 60% en el presente año.

“Se puede trabajar con magia blanca o negra dependiendo, porque también a través de la magia negra se puede proteger, no siempre se busca la magia para hacer el mal sino también para protecciones”, explica.

Aunque lo cierto es que el uso de magia negra es la de mayor preferencia por los creyentes del misticismo, expresa el entrevistado.

“En estos últimos tiempos ha crecido siete veces más la magia negra, entonces las personas lo piden más”, refiere en su visita a esta ciudad para dar a conocer las actividades relacionadas con la celebración del “Primer Viernes de Marzo” en Catemaco.

De acuerdo al maestro de las siete potencias, “Unicornio negro”, en los últimos años han notado un aumento en la demanda de trabajos con brujería negra/Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Veracruz, Ver.- Este 2022 será un año más complicado que el anterior, pues se espera la presencia de una nueva pandemia como fenómenos naturales de riesgo y una guerra, pronostica brujo de Catemaco.

De acuerdo al maestro de las ciencias ocultas, "Ángel Blanco", se esperaría un sismo de gran magnitud para Veracruz como un incremento en el nivel del mar y olas de calor que rebasarán cifras históricas.

"Va a haber mucho golpe en sismo, en esta zona de Veracruz habrá un gran movimiento de tierra que va a ser en todo el estado de Veracruz, el mar va a crecer más, el frío va a empezar a descender, pero vienen unos calores tremendos, como nunca se había visto en los años anteriores, no se va a poder soportar la temperatura porque va haber tormentas solares y el sol va a bajar más”, predice.

Del mismo modo advierte de la llegada de un nuevo virus que estará afectando la salud de las personas; además de que el Covid-19 y sus oleadas seguirán teniendo presencia.

“Va a haber por ahí otro tipo de enfermedad que no va a ser el Covid. Va a ser otro tipo de enfermedad fuerte sobre los bronquios y la garganta. Va a generar muertes, es nueva enfermedad y el Covid viene otra oleada, eso no se va acabar y habrá que aprender a vivir con eso, pero si va a ser controlable", refiere.

En rueda de prensa señala que gracias a su equipo de trabajo de monjes, que habitan en la comunidad del cerro de Santa Marta, les manifestaron que este año no habrá paz espiritual, ni mucho menos física.

Pues se espera también otro año complicado en materia económica y el surgimiento de una posible guerra en el Medio Oriente y aunque se está tratando de evitar, esto sería el inicio del apocalipsis.

“Lo que me han dicho mi equipo de monjes es que, va a estar muy difícil tanto en la economía y lo que está pasando en el medio oriente donde lo más seguro es que si tengamos una guerra que se está tratando de no hacerla pero no se podrá, es apocalíptica. El apocalipsis ya viene”, vaticina.

"Primer viernes de marzo"

Veracruz, Ver.- Chamanes y brujos invitaron a la celebración del “Primer Viernes de Marzo”, que se llevará a cabo del viernes 4 de marzo al lunes 7 de marzo en Catemaco.

El maestro en Ciencias Ocultas, Ángel Blanco y el brujo “Unicornio Negro”, detallan que por la pandemia el único evento abierto al público será la misa de sanidad que se llevará a cabo el jueves, mientras que la misa del primer viernes será privada.

“Es la ceremonia más fuerte a nivel mundial y también el día. Se juntan los 32 brujos y se hace la ceremonia el primer viernes de marzo. Se hace dependiendo del portal que se abre. Es decir, si es magia negra o blanca. Supongamos que es de magia blanca, se abre el portal y se pide a los seres con los que uno trabaja para que se le dé fuerza al mismo portal”, explica.

En rueda de prensa, señalan que en esta ocasión el festival durará cuatro días en donde estarán realizando limpias y otras actividades.

Aclaran además que no habrá sacrificio de animales, pues aseguran estar en contra del maltrato y crueldad de los mismos.

Sin precisar montos o porcentajes de ocupación hotelera, esperan que la celebración reactive la economía y el turismo de aquel municipio del sur de la entidad, al ser el primer evento del año.

“Les hago la invitación abiertamente a las personas al Primer Viernes de Marzo, que será los días 4, 5, 6 y 7 de marzo. Van a ser cuatro días en donde habrá limpias y demás. En Catemaco lo que no encanta embruja”, llamaron.

Al tiempo que pidieron que los asistentes se apeguen a los protocolos sanitarios para prevenir el coronavirus.