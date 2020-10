En centro histórico de Veracruz no sólo edificios antiguos se están cayendo, también construcciones contemporáneas

Veracruz, Ver.- Se ha detectado que alrededor de 80 inmuebles del centro histórico de Veracruz, están en riesgo de colapso por falta de mantenimiento.

Sin embargo no todos los inmuebles que se encuentran en mal estado son antiguos también hay construcciones contemporáneas.

El director de Protección Civil municipal, Alfonso García Cardona, aseguró que los propietarios ya fueron exhortados a que inviertan en la restauración de sus inmuebles; sin embargo ante la falta de una normatividad han hecho caso omiso.

“Desde el principio de la administración se comenzó a trabajar para detectar cuales eran, y se comenzó a notificar a los propietarios de estos inmuebles, algunos no se localizó y lo que se dejó, fue colocar una acta de apercibimiento en las fachadas de estos edificios como marcan los procedimientos administrativos”, manifestó.

Hizo ver que estamos en plena temporada de lluvias y norte y esto podría agravar las condiciones de los inmuebles.

Los incidentes que ocasionen a personas y automovilistas será responsabilidad de los propietarios de estas construcciones.

“Ellos son los responsables del mantenimiento a estos edificios precisamente para que no haya desprendimiento de estructuras y pudiesen causar un daño a las personas, ya habido algunos desplome de techos, todo cae dentro del mismo inmueble en su mayoría no están ocupados y bueno no hay problema, pero lo que están ocupados como casa-habitación se les recomienda que ya no estén ahí, pero no podemos obligarlos”.

Admitió que rehabilitar un inmueble de estos, es caro por el tamaño y material que deben usar, sin embargo apeló a la conciencia de los propietarios a retirar toda aquella estructura que represente un peligro para las personas.