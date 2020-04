En Coatepec alardean del café, pero no lo honran, advierte catador

Xalapa, Ver.- No se ha honrado a la semilla del café ni a los productores, sentencia el catador y escritor Avelino Hernández, quien señala que Coatepec no cuenta con un museo comunitario, biblioteca, ni centro de investigación. Se alardea del prestigio que el aromático le ha dado a este pueblo mágico; sin embargo, no se le ha retribuido a la semilla.

Destacó que en este momento se puede observar una floración espectacular, lo que augura una cosecha tremenda, sin embargo los productores no pueden asegurar que obtendrán buenos precios, pues la mayoría sigue vendiendo su grano al monopolio. No se le puede seguir pagando a los productores precios ínfimos.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

No se ha compartido el conocimiento con los productores, añadió, con lo que se rescataría la marca Coatepec. Los precios no pueden seguir siendo determinados por la Bolsa de Nueva York, éstos tendrían que ser determinados por una bolsa local, lo que representa una necesidad y sería un aliciente con lo que se lograría el resurgimiento de la marca Coatepec.

Al parecer el café se puso de moda, hay metodología, vocabulario, nuevos métodos de prepararlo en la infinidad de barras y cafeterías que han abierto, con lo que se podría generar la cultura del aromático ya como bebida, lo que le daría la denominación de origen. Asimismo se debe luchar porque no se pierda la denominación de altura que le dio prestigio y lo convirtió en “el café que definió el paladar de México.

Lo que le dio prestigio al grano fue la altura sobre el nivel del mar al que se encontraban las plantaciones, sin embargo hoy se ofrece producto cultivado a menor altura o en zonas más altas que antes era impensable se pudiera dar, lo que tiene que ver con los granos modificados genéticamente. Prevé que en breve podría cosecharse el grano todo el año, fenómeno que tiene que ver con la elevación de la temperatura.

El grano mejorado genéticamente no tiene un sabor tan fino como les variedades típicas, sin embargo es bueno y representa una mayor producción, además que es menos afectado por las plagas. Concluyó que es positivo y fascinante que se consuma más café en la tierra donde se produce y se ofrezca un producto de calidad a la juventud y que si bien ya no se tiene la gran producción de antaño hay nuevas generaciones de productores retomando el cultivo en menores cantidades pero con mucha calidad.

Para honrar a la semilla del café, se requiere compartir el conocimiento con los productores para que no lo sigan vendiendo en cereza a precios en los que solo gana quien lo procesa y vende hasta en 500 o 600 pesos.