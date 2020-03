En Concamin y CCE no vamos a despedir gente, pese la crisis: Urreta Ortega

VERACRUZ, Ver.- Empresarios agremiados al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y a la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) afirmaron que no contemplan el despido de personal como una alternativa para hacer frente a la crisis por coronavirus.

El presidente del CCE en Veracruz, José Manuel Urreta Ortega, afirmó que es momento de que los empresarios asuman una responsabilidad social con sus trabajadores.

Además, aseveró que de propiciar despidos, la situación se volverá más crítica, al levantarse la alerta sanitaria.

En Concamin y CCE no vamos a despedir gente, eso lo tenemos como premisa, no despedir gente porque con qué cara nos presentamos ante ustedes a querer decir tal o cual cosa y estamos haciendo lo contrario

Urreta Ortega indicó que las empresas deben explorar otras alternativas para mantener su producción, sin exponer a sus empleados al contagio.

Algunas de estas acciones podrían ser jornadas mixtas, en donde los trabajadores no se presenten toda la semana a trabajar, sino solo algunos días, sin repercusión en el salario.

Otra acción, podría ser el Home Office, en aquellos casos donde el personal puede hacer funciones de oficina desde su hogar.

Sin embargo, el empresario se declaró en contra de aplicar medidas como vacaciones adelantadas a los colaboradores, ya que se trata de una acción que va en contra de los derechos laborales.

Lo único que no debe suceder en este tema es recortar personal, no se vale despedir a la gente en esta contingencia… debemos darle los días a nuestro personal por seguridad, pagarles esos días su sueldo, pero no a cuenta de vacaciones