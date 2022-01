Ve en donde le subieron un peso al precio del boleto en urbanos

Córdoba, Ver.- Diversas líneas de transporte urbano en la ciudad de Córdoba elevaron un peso a la tarifa establecida de sus recorridos, acción que molesto a los usuarios por no haber hecho un previo aviso de esto.

Vanessa Báez toma el transporte en la avenida 2, una cuadra abajo del Palacio Municipal, comentó que desde el domingo notó el incremento de 9 a 10 pesos en su ruta que es a Tlacotengo, “al momento cuando me cobraron me pidieron el peso y me saque de onda porque sabía cobraban 9 pesos y no vi ningún anuncio en el transporte o bien por parte de las autoridades”.

Otro caso fue el de Gabriel Hernández, una persona de la tercera edad, quien manifestó que su ruta Centro – Bosque aumentaron un peso y aunque al chofer le presenta la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) no le hacen descuento.

“El aumento fue desde este año, del primero para acá cobran 10 pesos, no vi ningún papel pegado, en línea esa son muy arbitrarios hacen su santa voluntad y tiene años que no hacen el descuento de Inapam, siempre traigo la tarjeta, pero los choferes no dicen que los patrones no quieren esas tarjetas”.

Don Gabriel recalcó que con la credencial debería de pagar 7 pesos, pero no se hace aplicable, situación que afecta su economía pues aunque no sale seguido de su casa existen momentos en los que debe de asistir al centro para comprar su despensa.

Ante esta acción, la tarde del miércoles 05 de enero la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), dio a conocer a través de un comunicado de prensa la multa a 11 concesionarios de unidades de transporte público por el alza en sus tarifas así como la falta de ciertos documentos esto en la ciudad de Córdoba.

Como parte de los operativos, se informó que 11 unidades fueron enviadas al corralón, 5 por falta de documentos, uno por estar fuera de rango y los restantes porque elevar sus tarifas sin autorización de la Dirección General de Transporte del Estado de Veracruz (DGTE).

Exhortaron a los concesionarios de las unidades urbanas a respetar la indicación de la Gaceta Oficial donde manifiesta que en materia tarifaria para el servicio del transporte público en modalidad de pasajeros, submodalidades urbana y suburbana así como la foránea el costo para la ciudadanía en general es de 9 pesos.