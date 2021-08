En Costa Esmeralda y el norte exigen ayuda, tras Grace

Pobladores de municipios como Poza Rica, Papantla, Gutiérrez Zamora, Tecolutla, Nautla y Tuxpan siguen solicitando apoyo.

La falta de electricidad fue lo que provocó que en dichos municipios la carencia de alimentos, agua potable y embotellada se convirtiera en un peregrinar para las familias damnificadas por el paso del huracán Grace.

Pero también las pérdidas de siembras, los daños a las viviendas, comercios, restaurantes y hoteles preocupa a quienes viven en dicha zona.

La zona de Costa Esmeralda fue una de las más afectadas, ahí se registró la caída de palapas, techos y láminas de los hoteles y restaurantes.

RESTAURANTEROS Y HOTELEROS MOLESTOS

Lo anterior, dado que los hoteleros no pudieron garantizar el servicio porque se quedaron sin electricidad desde el viernes pasado hasta el lunes.

Daños que dejo el Huracán Grace a su paso por Papantla / Foto: Cortesía | @H.AyuntamientoPapantla

Ayer martes la CFE restableció el servicio, pero con algunas fallas, por lo que se generó molestia en los prestadores de servicios que viven del turismo.

“La luz se viene y se va, se prenden y apagan los refrigeradores, las computadoras, los climas, tenemos el temor de que se descompongan y sea un daño mayor para nosotros”, expuso la gerente de uno de los hoteles de la zona.

Además, manifestaron que los alimentos con los que contaban entraron en descomposición porque los enfriadores no recibían energía eléctrica y, por la falta del servicio, tampoco se pudo adquirir hielo para conservarlos, sobre todo tratándose de mariscos.

Los prestadores de servicios externaron su molestia ante la falta de apoyo de las autoridades de los tres niveles de gobierno, ya que se cayeron palapas, techos y algunos inmuebles sufrieron daños con el paso del huracán.

“Hasta ahora no nos han ayudado, estamos resolviendo como podemos, pero necesitamos levantarnos pronto porque nosotros vivimos del turismo y no podemos ofrecer un buen servicio si no tenemos las condiciones para hacerlo, debemos limpiar por completo y volver a reconstruir, pero para eso se necesita ayuda de las autoridades, es algo costoso que no podemos solventar”, exhibieron.

En esta zona turística, una de las más conocidas a nivel nacional se ubican alrededor de 80 hoteles de todos los niveles y más de 100 restaurantes que ofrecen sus servicios, principalmente a los visitantes.

Huracán Grace y sus estragos | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

ALCALDES SIGUEN PIDIENDO AYUDA

Los alcaldes de Tecolutla, Tempoal y Chiconquiaco se unieron al llamado que han hecho varios ediles para solicitar ayuda a las autoridades estatales y federales.

El edil de Tecolutla, Juan Ángel Espejo Maldonado, señaló que hubo pérdida de viviendas, destechamientos y caída de árboles, pero también graves afectaciones a los cultivos de plátano y cítricos, principales productos que se venden en la zona.

Ante ello, pronosticó que las familias dedicadas a la comercialización de estos alimentos pasarán por una crisis económica porque será muy difícil que recuperen sus cultivos.

Habitantes de Tecolutla demandan apoyos tras el paso del huracán. | Foto: René Corrales

“Hubo familias que perdieron todo, electrodomésticos, ropa, calzado y en general todas sus pertenencias, pero algunas, además de eso, también perdieron sus cultivos, que era con lo que se sostenían”, dijo.

El alcalde de Tempoal, Abel Díaz Ponce, dio a conocer que no se ha concluido el censo de daños, pues al menos en siete zonas del municipio hubo pérdidas irreparables.

Manifestó que ante la crecida del río se debió realizar la evacuación de al menos 200 personas, las cuales permanecen en los albergues porque el cauce no ha disminuido.

Expuso que tanto la cabecera municipal como varias comunidades permanecen incomunicadas por daños en las vías de comunicación y algunas zonas quedaron bajo el agua.

Mientras que el presidente municipal de Chiconquiaco, Nazario Perea Aguilar, solicitó ayuda para la reparación de 3 kilómetros de la carretera que quedó destrozada. Esta comunica a cinco comunidades y tiene como destino final Xalapa.

Mencionó que una de las comunidades con mayores daños es El Escalanar, cuya carretera dirige al municipio de Alto Lucero y a Xalapa.

Tecolutla afectados por "Grace" / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“Los pobladores están haciendo labores de limpieza, pero es insuficiente, necesitamos maquinaria para quitar los escombros que quedaron, no podemos estar incomunicados porque se trata de una vía importante para la ciudadanía, no queremos que pase una emergencia y no puedan salir”, expresó.

LLEGAN APOYOS

Con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), que proporcionó dos helicópteros para sobrevolar la sierra de Huayacocotla, el Gobierno del Estado continúa entregando insumos de asistencia humanitaria entre damnificados por el huracán “Grace”.

Debido a que prevalecen las condiciones que dificultan el acceso a localidades serranas y apartadas de Veracruz, la Secretaría de Protección Civil (SCP) se coordina con dependencias federales para llevar los apoyos vitales.

El lunes se entregaron agua embotellada, colchonetas y cobijas en comunidades de Ilamatlán, en tanto que hoy se llevaron alimentos, especificó la titular de SPC, Guadalupe Osorno Maldonado, en entrevista desde el Centro de Mando establecido en el Parque Temático Takilhsukut para coordinar la atención a la emergencia.

La Guadalupe, Tecolutla / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Adicionalmente, para alimentar a afectados en Cazones, se establecerá en ese municipio una cocina móvil; otra más en la comunidad La Guadalupe, de Tecolutla, y una tercera en la sierra del Totonacapan, detalló.

El Gobierno del Estado continúa recibiendo donaciones en especie así como voluntarios para trabajar en labores de limpieza y recuperación de las localidades; “seguimos trabajando a marchas forzadas de manera coordinada para atender a la población”, finalizó.