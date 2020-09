En crisis industria automotriz en México por Covid-19: Diez Francos

Orizaba, Ver.- La pandemia y la crisis económica golpeó al sector automotriz en México, afirmó el empresario Juan Manuel Diez Francos; agregó que aunque ya se recupera, pero de cada 100 autos que vendieron en abril sólo se comercializaron 23, dejaron de ofertarse 77 vehículos, para mayo hubo recuperación 45 unidades, junio 69 y el pronóstico es que septiembre se llegue a 80 automóviles.

“Lo anterior pasó porque mucha gente compra bienes, la que estuvo enclaustrada y que dejó de hacer un viaje a Cancún o a Orizaba Pueblo Mágico tiene el recurso que no gastó y está pensando darlo como enganche para comprarse un auto”. Esto dijo es una reactivación un poco ficticia porque no es la economía formal que se veía todos los días.

Destacó que en México la recuperación va a ser muy difícil pues la decisión económica que ha tomado el Gobierno Federal generó un retroceso brutal del que se llevará en superar dos o tres años para volver a los niveles de antes.

A quién más le va a pegar, apuntó, es a la gente más fastidiada. Las grandes empresas de alguna manera van a dejar de percibir algo más, pero van a subsistir, no así muchas pequeñas empresas que ya están desapareciendo.

Expresó que el activo más importante de una empresa no son sus edificios, ni sus vehículos, ni la mercancía, es su personal. “Nosotros los estamos cuidando hasta dónde se puede, hemos buscado recortar ciertos gastos que no afecten, pero con la plantilla no hemos hecho recorte, seguimos con la misma”, enfatizó.

Orizaba resurgirá el doble de Fuerte

Sobre cómo le irá a Orizaba tras la pandemia dijo que la ciudad va a resurgir el doble de fuerte. Mucha gente se va a quedar a viajar en México.

El sector que más lo ha resentido es el de Turismo y el de servicios, pero confió en que antes de fin de año ya se tenga la vacuna y se vuelva a la vida normal que necesitamos hacer todos.

Juan Manuel Diez Francos / Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

En materia de salud opinó que las estrategias que aplicó el Gobierno Federal han sido terribles. “Una persona del Seguro Social nos platicó que la situación está de asustar. Es increíble que el gobierno no haya tenido la sensibilidad para ayudar a la gente qué la está pasando difícil. Compañeros de ustedes se han ido, familiares de empleados nuestros ya llevamos seis o siete fallecidos”, aseveró.

Dijo que los empresarios son solidarios con el sector salud porque el Gobierno Federal no está llegando a ellos y así se mantendrán hasta donde puedan aportando con nuestras cuotas y algo más.