En Cobaev subieron cuotas de inscripción "imposibles de costear"

Córdoba, Ver.- Un aproximado de mil 900 pesos por alumno es lo que pagarían los padres de familia en el Cobaev 12 de Córdoba para este semestre, algunas familias señalan tener 2 o más hijos dentro de la institución lo que incrementa el costo a más del doble, algo casi imposible de costear ante la cuesta de enero y crisis económica.

Manifestaron que la sociedad de padres de familia que salió el ciclo anterior les condonó el pago al 50% de la cuota voluntaria quedando en 350 pesos debido a la crisis laboral que dejó la pandemia.

Al iniciar labores la nueva asociación de padres afirman no respetó el acuerdo aplicando el pago total más cincuenta pesos quedando en $750 el pago de la cuota para el semestre.

"Le subieron 50 pesos y ya no nos respetaron el acuerdo pero la sociedad de padres de familia no nos tomó en cuenta y hay papás que tienen una situación precaria que tienen hasta 3 hijos en el bachillerato y no pueden pagar tanto" explicó la señora Elena.

Los gastos incluyen la cuota voluntaria de 750 más 763 pesos del Ovh que se paga ante Hacienda, más los 490 pesos de la compra de los libros lo que arroja un total de 2, 003 pesos por alumno.

El pago del ovh y los libros son por alumno, mientras que la cuota se cobra por familia, sin embargo afirman los manifestantes que son muchos los gastos que se generan al tener más de un hijo en el Cobaev 12 de Córdoba.

"Los alumnos están en el sistema híbrido solo van 1 vez al mes y lo demás es en clases virtuales, pero algunos papás no les da ni para pagar el Internet, los chicos deben ir con el vecino para pedir que les compartan para tomar sus clases y encima esto, creo que no es justo", expresan.

Los inconformes afirman que no ven resultados de lo que se está haciendo con el dinero de las cuotas desde que dio inicio esta nueva asociación de padres de familia y en muchos casos también señalan los profesores no imparten las clases a distancia, "hay maestros que no se sabe de ellos en todo el semestre, no sabemos como es que califican si ni dan clases", afirman.

Ante esta situación educativa así como la administrativa esperan que se tomen cartas en el asunto y les respeten los descuentos para este nuevo período pues la cuesta de enero los ha dejado con problemas económicos.