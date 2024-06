En el Puerto de Veracruz, tortillería regala agua fresca ante altas temperaturas [Video]

Veracruz, Ver.-Con la finalidad de mitigar los intensos calores que se vienen registrando en la zona conurbada Veracruz- Boca del Río, una tortillería ubicada en la colonia Ricardo Flores Magón del municipio de Veracruz decidió instalar un punto de hidratación.

Bajo el letrero “¿Tienes sed?” Se invita a la población a tomar un vaso de agua fresca de manera gratuita, platica Rosalba Antele Temich, dueña de la tortillería "La Mexicana”.

La iniciativa nació poniendo recipientes de agua en la banqueta para hidratar a perritos, gatitos y pajaritos, ante las altas temperaturas / Foto: Danytza Flores / Diario de Xalapa

La iniciativa nació poniendo recipientes de agua en la banqueta para hidratar a perritos, gatitos y pajaritos, ante las altas temperaturas que se registran en esta conurbación, sin embargo su sentido comunidad y solidaridad la llevó a extenderla para las personas.

“Yo inicie poniendo agua para los animalitos, soy cristiana y Dios toco mi corazón y si yo puedo darle a los animalitos porque no al ser humano, pasa mucha gente aquí de la calle y de limpia publica, yo veo y resiento el calor que está muy fuerte, veo como vienen y compran sus botellitas de gua y vuelven a comprar y pues no se trata de que yo venda y venda sino de lo que mucho Dios me da dado, aunque sea un poquito porque es mucho lo que Dios me ha dado”, dice.

Su gesto de regalar agua a los sedientos se ha convertido en un alivio vital para muchas personas que transitan por la zona, pues también representa un apoyo económico.

“Me siento contenta, me siento feliz cuando pasan toman su agua, llenan su botellita y se lo llevan, porque como ellos me dicen, ¡Gracias señora!, porque en los pasajes cuantos nos gastamos, cuantas botellas al día podemos andar comprando y la verdad la economía está muy difícil”, expresa.

La acción de Rosalba no solo resalta su empatía y generosidad, sino que también subraya la importancia de la colaboración comunitaria en tiempos de necesidad.

En una época donde las altas temperaturas pueden causar estragos en la salud de las personas, su iniciativa es un ejemplo de cómo los pequeños actos de bondad pueden tener un impacto significativo en la vida de los demás.

Rosalba invitó a más personas a solidarizarse poniendo en marcha esta iniciativa que ayude a la población a mitigar las altas temperaturas.

“Y ojala se sumarán mucha gente a hacer esto para que fuéramos compartidos de lo mucho que Dios nos da, eso para mí me llena, de darlo con todo mi corazón y yo sé que de esto va a salir mucho, espero que más personas lo sigan haciendo”.

Platica que su acción alcanza a personas que transitan por la zona trabajadores de limpia pública, niños y hasta personas en situación de calle a quienes además trata de regalarles un taco.

Es así como todos los días doña Rosalba, se da a la tarea de disponer un garrafón de agua 20 litros para regalar agua fresca, que a veces se esmera en prepararla de sabor y a veces natural.

“A veces pasan las personas y les da pena, porque no es común que se dé aquí, me dicen luego, ¡oiga puedo agarrar agua, la que usted guste, la gente ha empezado a darse cuenta y empieza a venir cada vez más o los niños que pasan por la escuela o que vienen con sus mamas y pasan a tomar agua, sin medida se da y gratuita”.

Esta iniciativa la empezó hace una semana y la mantendrá hasta que los intensos calores disminuyan en la conurbación. Sin embargo adelante su intención de regalar café y pan entrando la temporada invernal.

En una época donde las altas temperaturas pueden causar estragos en la salud de las personas, su iniciativa es un ejemplo de cómo los pequeños actos de bondad pueden tener un impacto significativo / Foto: Danytza Flores / Diario de Xalapa

“Si Dios me presta vida y más adelante empiezan los fríos, pienso poner agua caliente con su cafecito y que esto siga tocando más corazones de otras personas para que lo hagan, yo los invito a que lo hagan porque es una satisfacción y es algo hermoso ver cómo pasan, toman agua y te dan las gracias de corazón”

Por lo pronto todos los días de 7 de la mañana a 5:00 de la tarde quedará instalado este centro de hidratación sobre la calle Alacio Pérez entre 16 de Septiembre y Gómez Farías en la colonia Flores Magon en la zona centro de la ciudad de Veracruz.

“Es algo que no tiene palabras, es algo hermoso que yo siento, y me siento feliz porque esto tuve que haberlo hecho desde hace tiempo, pero pues es el momento que lo pude hacer, que puedo y aquí estoy”, concluyó la comerciante.