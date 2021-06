En Emiliano Zapata, continúan envenenamientos de perros y gatos: animalistas

Ante la falta de un reglamento de protección a los animales y el desinterés de las autoridades, el acto de envenenamiento hacia perros y gatos en los fraccionamientos “Las Praderas” y “Las Haciendas” del municipio de Emiliano Zapata continúa registrándose.

Al respecto, María Aurora Rame, rescatista independiente, dio a conocer que en lo que va del año se han identificado 20 casos de animales que perdieron la vida a causa del envenenamiento.

En conferencia de prensa, donde criticó la falta de atención de las autoridades, aseguró que en diez de los casos identificados se trató de un envenenamiento masivo, registrado en La Pradera.

Asimismo, comentó que también se localizaron tres casos de perros y “varios casos más de gatos envenenados porque nadie presta atención al envenenamiento de los animalitos”.

Aseguró que estos casos los ha denunciado ante las autoridades municipales; sin embargo, no se brinda atención a este hecho.

“No resuelven nada porque ni siquiera nos contestan el teléfono, este problema se presenta porque no cuentan con un reglamento de bienestar animal, además de que las autoridades no prestan atención a estos casos”, expuso.

Al respecto, la rescatista Tamara Nava señaló que en esta semana se registró el último caso de envenenamiento de un perro, el cual se reportó con una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales (FEDAYCA),

Sin embargo, dijo, no se genera la atención que se requiere porque falta sensibilidad hacia estos casos.

“No hay equipo, no hay a dónde llevar al animal, no me querían recibir al animal, tiene que haber más sensibilidad en estos casos, debe hacerse justicia porque de lo contrario se seguirán presentando estos casos”, expresó.

Manifestó que, aunque se tienen sospechas sobre quién es la persona que ha envenenado a los animales, se requiere que las autoridades actúen e investiguen, a fin de que los casos sean resueltos conforme a derecho.

“Nosotros tenemos sospechas, tenemos una posible persona sospechosa, pero no podemos hacer justicia si las autoridades no actúan y hace lo propio, por eso hacemos el llamado a que se preste atención a esta situación que se está presentando”, agregó.