En escuelas en malas condiciones no habrá regreso: Sección 56

Xalapa, Ver.-El secretario general de la sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Mario Hernández Sánchez, dijo que, dado que muchos planteles educativos en el estado no están en condiciones para regresar a las aulas, se ha reiterado que el retorno será voluntario incluidos los docentes.

Explicó que desde la Federación se ha confirmado que el regreso es voluntario por las condiciones en las que han encontrado los planteles educativos donde no se tiene la infraestructura necesaria como el agua potable, energía eléctrica o espacios sanitarios para asegurar la salud y la vida de la comunidad escolar.

Expuso que parte de los acuerdos es que no habrá represalias para los maestros que no regresen a clases presenciales, pues poco a poco se irá incorporando a las aulas a los alumnos cuando no haya mayor riesgo.

Recordó que desde hace cuatro semanas están haciendo una revisión de los planteles escolares y los lugares donde deben laborar sus compañeros y supervisando que estén en condiciones y sean aptos para la comunidad escolar.

“De esta revisión que hemos hecho, hemos documentado con evidencias, las condiciones en las que se encuentran y hemos observado muchos espacios que sí necesitan la atención inmediata para que pudiera hablarse de un regreso seguro”, dijo.

Explicó que han estado en contacto con la autoridad educativa en Veracruz y a nivel nacional desde el pasado 7 de julio en que hicieron un acuerdo de constatar de cómo se encuentra la infraestructura de cada uno de los planteles y coadyuvar para que la autoridad correspondiente pudiera atender la necesidad de cada plantel.

Mario Hernández Sánchez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación/Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“Desafortunadamente, algunos centros escolares han sido vandalizados, han sido saqueados y desafortunadamente en muchos de ellos, es imposible el regreso presencial, tendremos que adecuarlos, acondicionarlos, y luego ya hablaríamos de un regreso presencial”.

Otro de los acuerdos, dijo, es que el regreso a clases no es obligatorio, sino que es voluntario para todos incluidos los trabajadores de la educación docentes.

Recordó que a nivel nacional se les pidió que contextualizaran las condiciones de los planteles y tuvieran el cuidado de revisar en dónde no es posible el regreso a clases presencial y en donde habría posibilidades de que fuera de manera gradual por lo que es en lo que han trabajado.

Mario Hernández Sánchez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación/Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Expuso que esta semana se entregará a las autoridades educativas a nivel federal, estatal y a los alcaldes el informe de las condiciones en las que se encuentran las escuelas que han visitado y con ello buscarán que sean atendidas lo más pronto posible.

“Por parte de la autoridad educativo se crearán con los consejo técnico escolares, que van a definir en colectivo, quiénes sí y quiénes no están en condiciones de regresar y tendrán que ser consensos, tendrán que ser acuerdos de los propios colectivos de las escuelas, el director, maestros, asociación de padres de familia, consejo de participación social de los propios padres quienes habrán de definir si el regreso se puede de manera presencial, si se puede de manera mixta o si se sigue dando en línea”, dijo.

Robos en escuelas / Foto: Ilustrativa Raúl Solís | Diario de Xalapa

Recordó que el SNTE en mayo pasado entregó un pliego de demandas a la autoridad educativa federal y la respuesta es que para la segunda quincena de agosto se pagará la conversación nacional única y adicionalmente a los docentes se les entregará un estímulo que contribuya a la economía de los maestros frente a grupo por única vez de 720 pesos y que en el estado por su sección serían cerca de 20 mil maestros.