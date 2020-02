En este ciclo escolar quedarán asignadas las plazas desocupadas

Veracruz, Ver.- La Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, Ariadna Selene Aguilar Anaya, aseguró que este mismo ciclo escolar quedarán asignadas las plazas que estaban desocupadas en escuelas del estado, para garantizar que no habrá ningún grupo sin profesor y que los derechos de los maestros sean respetados.

En entrevista, la funcionaria indicó que se tiene una programación por etapas para ir cumpliendo con la basificación de profesores tanto en el nivel estatal como federal, lo cual se comenzó a realizarse desde el 2019.

En ese sentido, detalló que se tenían pendientes principalmente en los conceptos denominados horas 365 y 465 de taller, las cuales se buscará asignar de manera permanente para que no haya más fallas.

“Tenemos de aquí al finalizar el ciclo escolar y vamos a hacerlo por etapas, la principal y la muy importante es la que empezamos a hacer desde el año pasado, las basificaciones de los maestros que teníamos pendientes, tanto a nivel estatal como a nivel federal, hemos tenido ya otros maestros que tenían tres o cuatro años que no se les pagaba, el caso de los maestros que fueron dañados por la reforma educativa por alguna razón”, declaró.

Aguilar Anaya aseveró que este problema fue generado por diversas irregularidades cometidas en la administración pasada, que fueron detectadas al inicio del actual gobierno.

Entre otras cosas, indicó que se encontró que personal se ubicaba desempeñando trabajos en un lugar que no le correspondía, mientras que las plazas que tenían que ocupar quedaban sin nadie que las cubriera.

Sin embargo, afirmó que no es el único problema que se detectó, pues otra situación común eran los adeudos de salarios que se tenían con profesores, en algunos casos que se arrastraban desde hacía dos años, provocados por la reforma educativa.

“No es la única problemática, también hay otras horas técnicas y de secundarias que tenemos ahí que no se habían detectado, hemos detectado una serie de irregularidades que no se habían resuelto, había maestros que habían salido destacados y no tenían sus horas asignadas”, remató la funcionaria de la SEV.