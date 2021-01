En este trimestre se perderían miles de empleos: empresarios

Veracruz, Ver.- Para el primer trimestre del año se podrían perder de 600 mil a 700 mil empleos en todo el país, como consecuencia de la crisis originada por el Covid-19. Según empresarios veracruzanos, en este 2021 continuarán cerrándose plazas laborales que se irán reflejando en las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Y es que aunque argumentan que han hecho el mayor de los esfuerzos por mantener a los trabajadores, el periodo de cierre obligatorio, la inactividad económica, la falta de inversión y el nulo apoyo del gobierno federal han ido mermando. De acuerdo con el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) delegación Veracruz, Alberto Ajá Cantero, los indicadores financieros arrojaron un 10 por ciento de caída durante lo que fue 2020 que representó una cifra sin precedente en el país con la pérdida de más de un millón de empleos.

Precisó que los sectores más afectados fueron el turismo, el transporte, la logística, el comercio, el sector agropecuario. “Estamos pensando que 700 mil fuentes de empleo se podrían perder durante el primer trimestre del 2021 a nivel país”, dijo.

En tanto el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco Servytur), José Antonio Mendoza García, mencionó que aunque no tienen la cifras actualizadas del IMSS al menos en lo que respecta al sector se estima que de diciembre a estas fechas ya se han cerrado 5 mil plazas laborales en los 11 municipios donde tienen presencia.

En la zona que nos compete, que son 11 municipios, estimamos que durante lo que ha sido el periodo de pandemia se han cerrado cerca de 30 mil empleos y 5 mil en este último mes; vamos a esperar las cifras del IMSS, que es donde se plasman las cifras reales.

Además de que hay un promedio de 6 mil 500 negocios pertenecientes a la Canaco que aún continúan cerrados porque no han podido recuperarse de la crisis económica.

Los empresarios hicieron un llamado al gobierno federal para promover apoyos para la inversión, a fin de reactivar la economía y rescatar las fuentes laborales.

PREOCUPA A IP CRECIMIENTO DE LA INFORMALIDAD

Hay desempleo, sin embargo sobra oferta laboral, por lo cual no podría decirse que se pudiera sufrir por falta de mano de obra, consideró Bernardo Martínez Ríos, presidente de Canaco Xalapa, quien agregó que lo que se presenta verdaderamente preocupante es el creciente número de empleo informal derivado en mucho por la situación que se vive en este momento en México.

Con él coincidieron Luis Sánchez Ávila, presidente de Coparmex, y María de Jesús Rodríguez Vásquez, secretaria general de la Confederación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz, quienes apuntaron que la crisis o pérdida de empleo formal se viene arrastrando desde antes que la pandemia llegara a México, lo que se incrementó durante el año pasado, y que se podría agudizar, ya con las consecuencias de ha dejado la pandemia que sigue afectando.

Sánchez Ávila opinó que la cantidad de desempleo provocado por la pandemia es enorme y que se tendrán que pasar por lo menos dos años para recuperar todos esos puestos laborales. Agregó que aún es difícil hablar de un porcentaje de personas que han resultado afectadas por la crisis y que han perdido sus empleos, conteo al que posteriormente tendrá que agregarse el número de personas que han dejado de trabajar debido a que sufrieron una afectación grave en su salud con lo que se retirarán por invalidez permanente debido a las secuelas que el Covid-19 les dejó, lo que ya contempla el IMSS.

Rodríguez Vásquez añadió que la pandemia le ha pegado a la economía, a la salud, y a los bolsillos de los trabajadores, porque efectivamente hay muchos que después de padecer esta enfermedad han sido declarados como no aptos para seguir laborando. “Tenemos varios en esa situación lamentablemente, porque quedan afectados de los pulmones, no pueden respirar ya de forma normal, con esto se puede pensar que se va a encarecer o que falte mano de obra debido a que las personas que sean declaradas como pensionadas por secuelas de Covid-19 no puedan volver a ser económicamente activos”.

Sin embargo, es preocupante, abundó, que podría haber muchos trabajadores que momentáneamente no tengan empleo debido a que los despidos podrían superar el número de trabajadores que lamentablemente sean incapacitados.

Martínez Ríos insistió que por lo pronto no se prevé que haya escasez de mano de obra, puesto que a pesar de todo sí hay personas buscando empleo. Lo que preocupa al comercio formal es el crecimiento de la informalidad que se está notando en la ciudad, lo que trae aparejado todas las desventajas para el estado porque toda esa gente no pagará impuestos. Concluyó que podrían pasar al menos dos años hasta que tanto el estado como los empresarios estén en posibilidades de tener las condiciones económicas para recuperar los puestos laborales que se han perdido.

Con información de Celia Gayosso | Diario de Xalapa