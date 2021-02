En estos lugares de Veracruz es aplicada la vacuna anticovid

Xalapa, Ver.- Hoy, se continuará con la aplicación de vacunas contra el Covid-19 en 22 municipios de la entidad donde fueron instalados los centros de vacunación.

De acuerdo con información de la Secretaría del Bienestar, en la región de Coatepec se instalaron cinco puntos de vacunación: uno en Acajete y cuatro en Teocelo.

En la región de Coatzacoalcos, se instalaron tres puntos de vacunación en el municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río mientras que, en la región de Córdoba, hay dos puntos de vacunación en el municipio de Atoyac.

En la región de Cosamaloapan se ubicaron cuatro puntos de vacunación: dos en Chacaltianguis, uno en Otatitlán y uno más en Tuxtilla. En la de Cosoleacaque, se instalaron tres puntos en el municipio de Soteapan.

En la región de Huatusco, se instaló un punto en el municipio de Ignacio de la Llave; en la de Martínez de la Torre, se instalaron cinco puntos de vacunación en el municipio de Jalacingo.

En la región de Minatitlán, se ubicaron cuatro puntos de vacunación en el municipio de Hidalgotitlán; en la de Orizaba, hay dos puntos en el municipio de Calcahualco; en la de Pánuco, hay dos puntos en El Higo; en la de Papantla, hay cuatro puntos en Vega de Alatorre.

Mientras tanto, en la región de Poza Rica, hay siete puntos de vacunación en el municipio de Coatzintla; en la de San Andrés Tuxtla, hay dos en el municipio de Tlacotalpan; en la de Tantoyuca, hay cinco en el municipio de Platón Sánchez y en la región de Tuxpan, hay seis puntos de vacunación en Castillo de Teayo.

En total son 66 puntos de vacunación en 22 municipios de la entidad veracruzana con 79 redes de frío que es el sistema de conservación, manejo, transporte y distribución de las vacunas que asegura su conservación en condiciones adecuadas de luz y temperatura, garantizando su inmunogenicidad, desde la salida del laboratorio fabricante hasta su administración.

Para ello se activaron Brigadas Correcaminos de vacunación conformados por 792 personas distribuidas de la siguiente manera.

La coordinación está a cargo de un Servidor de la Nación quien reporta al Centro Coordinador Estatal y al de Bienestar, pero la brigada la conforma un enfermero y un doctor; dos voluntarios; dos servidores de la nación; una persona de Sembrando Vida o Promotor de Bienestar; una persona de Educación; La Escuela es Nuestra o Becas Benito Juárez y cuatro integrantes de la SEDENA, SEMAR o Guardia Nacional.

De acuerdo con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez son las primeras dosis de vacuna AstraZeneca contra el Covid-19 para adultos mayores en el estado. El primer lote de la fase II fue de 63 mil 300 vacunas dentro del Programa Nacional de Vacunación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Jornada lenta

Adultos mayores de diferentes puntos del estado acudieron puntualmente para aplicarse la vacuna AstraZeneca contra Covid-19.

El primer adulto en recibir la dosis fue Juan Rodríguez Villa de 73 años de edad, oriundo de la comunidad El Palmar del municipio de Puente Nacional.

De esa misma forma recibieron las dosis adultos mayores de otras demarcaciones, tales como Teocelo, donde fue colocado un punto de vacunación en la cabecera municipal.

María Asunción Tlapa, quien tenía el número 259 y acudió para recibir la vacuna, misma que consideró necesaria para evitar contagiarse de coronavirus.

Llegó a la cita de forma puntual, pero el proceso fue un poco tardado porque se realizó el llenado de los formatos de manera manual.

“Como estamos al aire libre está azotando mucho el frío, lo que deben hacer es darle agilidad para que sea más rápido”, expuso.

Pese a la demora, dijo sentirse agradecida por ser una de las primeras en recibir esta vacuna, “recibí la visita para invitarme a vacunarme, fui con mis hijos para pedirles su opinión, pero ellos me dieron la oportunidad de decidir a mí, pensé que si Teocelo fue de los primeros municipios en obtener este beneficio no se podía desaprovechar, así que sea lo que Dios quiera, lo que Dios diga, pienso que esto es un bien para nosotros”.

De la misma forma, José María Salvador se presentó a recibir la vacuna, decisión que tomó sin pensarlo mucho.

“En ningún momento he pensado que no sirve o que puede uno quedar mal, para mí está bien lo que se está haciendo, tengo la edad y si no me la pongo me voy a contagiar de Covid”, comentó.

Consideró como una oportunidad ser uno de los primeros beneficiados con la dosis con la que podrá prevenir ser contagiado y formar parte de las cifras de la pandemia actual.

Con información de Itzel Molina y René Corrales