En Filipinas no hay medias tintas, si no respetas la cuarentena, te disparan: veracruzana

Xalapa, Ver.- Hacer a un lado las diferencias políticas y sociales, aprender de lo que le ha funcionado a otros países y apostar por la unión y la empatía son las sugerencias que la veracruzana Carolina Hipólito hace a los mexicanos desde la isla de Cebú, Filipinas, donde reside desde hace dos años y ahora pasa la cuarentena por Covid-19, con medidas de contención que han sido consideradas las más estrictas en el sureste asiático.

Y es que no es un invento, por televisión se pudo ver y escuchar el discurso del presidente Rodrigo Duterte, quien ordenó “disparar a matar” a quienes violen el confinamiento.

“En Filipinas sabemos que es un extremista, que no hay medias tintas y que como extranjeros, si violamos las leyes, ni siquiera nuestro propio gobierno puede ayudarnos. Sin embargo, creo que esta seriedad tiene buenos resultados. Estoy muy sorprendida porque hay organización. La gente que menos recursos tiene recibe en su propia casa arroz y sardina, los cuales forman parte de su dieta básica diaria”, compartió en entrevista telefónica.

Carolina, quien pasa los días con su familia, formada por su esposo y sus dos hijas, una de cinco años y la otra de siete meses, rememora los días previos a la contingencia, cuando caminar o avanzar con auto requería ciertas habilidades por la gran cantidad de personas y niños jugando pelota en las calles. Hoy todo es distinto. Cebú está totalmente desierto.

En la isla o eres pobre o eres rico, pero no hay diferencia en el trato actual. Únicamente se puede salir por causas de fuerza mayor o para abastecerse de alimentos, para lo cual debes tener el pase que fue entregado a cada familia; si no lo presentas, te arrestan. Otro punto importante es que cuando estás fuera y bajas de tu coche, prácticamente te fumigan

Expresa que muchas personas se podrán quejar, pero en su opinión, el gobierno está haciendo bien las cosas porque sabe que no tiene opción: “Hay mucha pobreza. La mayoría de los hospitales opera con precariedad, y sí, hay algunos en mejores condiciones, pero el acceso es restringido, es muy caro y básicamente atiende a chinos, coreanos y japoneses”.

En ese aspecto, dice que todos los días pasan a las casas a tomar la temperatura de cada uno de los integrantes de la familia, así como a hacerles un chequeo. Si alguien presenta algún síntoma extraño, un guardia se queda a resguardarlo para que por ningún motivo salga de su confinamiento.

Filipinas ha recibido apoyo de China y de uno de sus personajes más queridos, Manny Pacquiao, quien en colaboración con su fundación y la de Jack Ma ha entregado 50 mil test de detección de coronavirus y 700 mil mascarillas.

“En el aspecto emocional, el que Pacquiao no los deje, ayuda mucho, porque lo ven como un héroe”. Carolina reconoce que sí vive estrés, incertidumbre y angustia, pero no todos los días son iguales. Hay unos buenos, y en los malos, está mi esposo para levantarme el ánimo, o yo tengo que sacar fuerzas para no dejar que él caiga cuando no la está pasando bien. Sucede que me da miedo que haya vandalismo. Y aunque ahorita ya está pasando mi temor, sí pienso en el abastecimiento de alimentos, porque a Filipinas sólo hay acceso por barco o avión”.

Envío saludos a mi México querido, a mi gente, a la que vería a finales de mes, pues planeaba pasar mi cumpleaños en Xalapa. Estoy triste porque no podré ir, pero mi meta es volver y no encontrar a mi México tan lastimado. ¡Ya quiero comer tacos!