En fraccionamiento Industrial, denuncian cobros elevados del agua

Veracruz, Ver.- Vecinos del fraccionamiento Industrial ubicado en la zona “Bruno Pagliai” denunciaron altos cobros en las tarifas de agua por parte del Fideicomiso Fondo del Futuro además de que pretenden vender las áreas verdes sin importar el daño ecológico que provocarían en la zona.

De acuerdo con Roberto Meléndez Alcántara, aunque el fraccionamiento se fundó hace más de 40 años a través de una compra del Fideicomiso al Infonavit en beneficio de las familias de los trabajadores de la zona industrial, aún no se ha logrado municipalizar por lo que carecen de algunos servicios.

El agua potable, por ejemplo, es administrada por el Fideicomiso Fondo del Futuro sin embargo en los últimos años se ha encarecido hasta en un 40 por ciento.

Lo más preocupante es que la directora del Fideicomiso Fondo del Futuro pretende vender las áreas verdes del lugar sin importar el daño ecológico además de que son espacios para el recreo de decenas de familias.

“Suplicamos al gobierno del estado su intervención para preservar nuestras áreas verdes, tenemos 40 años viviendo en ese fraccionamiento ubicado a un costado de la ciudad industrial Bruno Pagliai siempre hemos carecido de los servicios porque en 40 años no nos han podido municipalizar, no tenemos alumbrado público, servicio de recolección de basura y el agua últimamente nos la cobran muy cara pero no queremos que se metan con nuestras áreas verdes”, indicó Marisol Salazar otra de las vecinas del lugar.

Sin precisar la extensión de las áreas verdes del lugar argumentan que es una gran extensión que por año ha estado alejada de la mancha ya que la zona se concentran varias fábricas, industrias y bodegas.