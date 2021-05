En inicio de campaña, Ricardo Ahued dice que se opondrá a gasoducto en Xalapa

Xalapa, Ver.- El candidato a la alcaldía de Xalapa por Morena, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que se opondrá "en todos los sentidos" al paso de un gasoducto por la ciudad porque no permitirá que se ponga en riesgo a la población.

"Cuando fui diputado local, en la tribuna me opuse y estuve criticando el tema, incluso en la permanente tuve que declarar que por ahí me mandaron un mensaje no agradable pero le damos el frente, de eso se trata la política y si es correr riesgos por Xalapa lo voy a hacer, aquí no venimos a jugar”, dijo.

Explicó que como estaba planteado el proyecto, sería muy riesgoso para la población por lo que se opondrán, “ellos se van a defender pero vamos a tomar el toro por los cuernos y lo vamos a hacer juntos".

Agregó que Xalapa no es un botín de un grupo de familia, sino que una ciudad que debe ser de todas y todos donde se pueda hacer obra pública, donde haya alegría y bienestar.

Remarcó que su campaña será sin críticas innecesarias sino de propuestas, en paz y sin ofensas, pues ese es el estilo que ha manejado siempre.

“El proyecto es muy sencillo, abrir las puertas del ayuntamiento, atender a la sociedad, atender con mucha probidad los recursos públicos para hacer más obras y resolver los problemas, asumir el reto que será estar al frente de esta administración municipal, de la ciudad que todos queremos y merecemos”, dijo.

Expuso que ésta debe ser una ciudad que tenga oportunidades para todos, con seguridad, con empleo, obra pública y atender con el mejor equipo posible la administración pública.

“Xalapa es ejemplo de unidad, tenemos diferentes pensamientos de Morena, que hoy están presentes y hoy salimos juntos porque primero es la ciudad, no son las ambiciones personales de Ahued, ni de nadie, de ni de grupos, por eso estamos aquí contentos”, abundó.