En Jamapa el pueblo tiene miedo; exigen reforzar seguridad

JAMAPA, Ver.- “Tenemos miedo”, es la expresión de un pueblo luego de que su presidenta municipal Florisel Ríos Delfín fuera levantada y asesinada durante la mañana de este miércoles.

Aunque la actividad local transcurrió como la de un jueves cualquiera con los negocios abiertos, la gente caminando de un lado a otro, los pobladores aseguran que ya no están tranquilos porque Jamapa ya no es el municipio que solía ser.

“Estamos muy consternados, tristes, muy preocupados, no hay palabras para describir esto, Jamapa era un municipio muy tranquilo, se hablan muchas cosas y aún no podemos creer lo que pasó”, comentó Samantha quien tiene un puesto de artículos diversos en el parque donde se encuentra el palacio.

La presidenta cruzaba por el parque todas las mañanas para ir al ayuntamiento, bien arreglada, en zapatillas, siempre guapa, siempre bien presentable y saludaba a las mujeres que atienden sus puestos en los alrededores del municipio.

“Si la veíamos pasar todos los días siempre respetuosa que buenos días, buenas tardes, amable la señora, no podemos decir nada malo de ella, solo que era una mujer, una madre y es muy triste lo que pasó, hace una semana hubo un operativo, antes lo del comandante y ahora la alcaldesa, ya Jamapa no es el pueblo que era”, comentó Ana, otra de las mujeres que se ubica en el lugar.

Los pobladores lamentan que la alcaldesa haya terminado de esa forma dejando a su familia inmersa en la tristeza pues su esposo tiene orden de aprehensión y ahora ella ya no estará para cuidar de sus tres hijos.

“Es una mujer como quiera que sea, madre, no tenía que haber sido de esta forma, estamos muy dolidos como pueblo, no imaginamos el dolor de la familia, sabemos que tenían tres hijos que ya no son unos niños, pero una madre siempre hace falta”, dijo otro de los habitantes.

PEDIRÁN MÁS SEGURIDAD

Tras el asesinato de la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, el cabildo solicitará el reforzamiento de la seguridad en la zona para la tranquilidad de la ciudadanía informó el síndico Julio César Sosa Villalvazo.

En entrevista indicó que a 24 horas de los lamentables hechos no se había tenido comunicación con el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez o alguna autoridad de su gobierno para establecer acuerdos en torno al tema de la seguridad.

Por el momento no ha habido ninguna llamada del gobernador, yo espero subir a Xalapa, quiero acercarme al Gobierno del Estado para platicar el tema.

Manifestó que luego del asesinato de la alcaldesa tanto los trabajadores del ayuntamiento como la ciudadanía estaban preocupados por los hechos suscitados y esperan que haya apoyo del gobierno para el reforzamiento de la vigilancia.

“Vamos a girar varios oficios a las distintas dependencias, lo que es Policía Estatal, Guardia Nacional, Fuerza Civil para que nos sigan apoyando con el tema de la seguridad, sobre todo por el suceso de ayer, que refuercen porque el pueblo está bastante confundido, preocupados por el tema de seguridad (..) queremos acercarnos al secretario de Seguridad Pública, a las personas que estén a cargo de la seguridad en las distintas demarcaciones para que nos den todo el apoyo para Jamapa”, dijo.

Reconoció que tuvo diversos desacuerdos con la alcaldesa que llegó al poder en alianza con el PAN-PRD, pero aseguró que todas las diferencias fueron por temas administrativos.

“Nuestros conflictos fueron por temas administrativos, yo jamás de los jamases me imaginaría un acto así, yo presenté denuncias ante las instancias correspondientes y señalé las irregularidades por cuestiones de recursos”, agregó.

Rechazó que algún otro funcionario municipal haya recibido algún tipo de amenazas y por el momento continuarán trabajando mientras llega la indicación del Congreso del Estado.

ENTRE APLAUSOS DESPIDEN A ALCALDESA

Con aplausos, empleados y trabajadores del Ayuntamiento de Jamapa despidieron a la alcaldesa Florisel Ríos Delfín, después de que hace unos meses paralizaron las actividades tomando el palacio por diferencias políticas y económicas.

Este jueves por la tarde se dio el último adiós a la alcaldesa, quien fue asesinada el día anterior por un comando armado que presuntamente la levantó y dio muerte minutos después, abandonando su cuerpo en un camino de terracería.

El cortejo fúnebre partió desde el rancho “El Rincón”, que es propiedad de la familia de la presidenta municipal y era su hogar, ahí dieron cita amigos y vecinos de localidades para darle el pésame a la familia, que en los últimos 15 días ha visto cambiar su suerte, con la orden de aprehensión en contra del marido de la alcaldesa, Fernando “N” y ahora su asesinato.

Más tarde sus restos fueron llevados al Palacio Municipal que abrió sus puertas de par en par después de que se mantuvieran cerradas como medida preventiva ante los casos de Covid-19 y toda la atención se da por cita.

Pobladores, familiares y amigos dieron ayer el último adiós a Florisel Ríos | Foto: Raúl Solís

En el lugar se notó la presencia del dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena Martínez, y otros militantes del partido quienes apenas hace una semana le ofrecieron todo el respaldo a la edil por el operativo llevado a cabo el pasado miércoles en donde se detuvo a dos de sus colaboradores, que después lograron salir bajo fianza.

En el lugar hubo aglomeraciones porque todos querían tocar al menos la caja donde fueron trasladados sus restos al panteón municipal.

Florisel Ríos Delfín tomó las riendas del municipio en una alianza del PRD con el Partido Acción Nacional y desde su llegada enfrentó diversos problemas tanto con su síndico como con el personal que mantuvo tomado el palacio municipal por más de un mes.