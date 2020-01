En la aduana de Tuxpan ya se cambió dos veces al responsable

Veracruz, Ver.- El administrador general de Aduanas, Ricardo Ahued Bardahuil, aseveró que todos los funcionarios de la dependencia a su cargo se encuentran sujetos a investigación, en caso de que exista sospecha por su mal desempeño.

El funcionario afirmó que no se encubrirá a nadie en caso de que exista alguna acción irregular, ya que todos los integrantes de la Aduana Nacional están sujetos a los órganos de control interno.

Hay 14 cambios que hemos efectuado de nombramientos en las aduanas, en el tema de las supervisiones que se hagan, todos, incluido un servidor que soy el administrador, estamos sujetos al órgano de control interno, a las autoridades del Gobierno de la República, todos los que tengamos alguna irregularidad en la función pública tendremos que rendir cuentas, tenemos que ser congruente de nuestros gastos con nuestros ingresos y tenemos que darle cuenta a la autoridad

En entrevista, el funcionario federal indicó que en las investigaciones que dio a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, en contra de los responsables de la Aduana de Tuxpan y Manzanillo, tendrán que desahogase conforme al debido proceso.

Señaló que la instrucción del presidente de la República es de cero tolerancia en contra de la corrupción, por lo que desde el inicio de su gestión se emprendieron las medidas para erradicar este tipo de prácticas por parte de los funcionarios.

No obstante, aclaró que en el caso de la Aduana de Tuxpan se han realizado dos cambios en la persona al frente de esta oficina, por lo que quien es investigado ya no forma parte de la función pública federal.

Me extraña la de Tuxpan porque el que menciona el amigo -tiene no muy buena información- ya no está trabajando ahí, yo no me meto en el debido proceso, que se lleven a cabo las investigaciones, que caminen, pero lo que sí aclaro es que la persona que menciona ya no trabaja ahí desde el año pasado, pero si tuviera alguna consecuencia que tuviera que atender, la tendrá que enfrentar

Sobre las actividades irregulares, indicó que la Aduana ha realizado acciones en contra de mil 300 empresas importadoras por presentar algún tipo de inconsistencias en su funcionamiento.

Destacó que al menos 110 de las compañías sancionadas eran importadores certificados, que se suponía debían cumplir los requerimientos legales con mayor rigor.

La subvaluación de los que importan, en donde declaran en menor precio los productos, estamos atendiendo, hay más de 450 contenedores que hemos detenido, que ya son del Estado Mexicano, por declaraciones irregulares, tenemos empresas certificadas que aún estando certificadas han hecho actos indebidos

Justamente sobre estas medidas, destacó que este viernes fue retenido un contenedor en el puerto de Veracruz, por transportar juguetes piratas, en este caso se notificó a la Fiscalía General del Estado para hacer el aseguramiento e iniciar las investigaciones.