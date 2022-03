En la educación ven retroceso y futuro poco esperanzador por la pandemia

El sector educativo no percibe un futuro esperanzador ante el retroceso que se tuvo con la pandemia por Covid-19, la falta de atención a los padres de familia y la desigualdad de oportunidades para las instituciones y alumnos de instituciones públicas y privadas. El secretario general del Sindicato Magisterial Veracruzano, Ramón Domínguez Polo, consideró que no se contempla un futuro prometedor para la educación, dado que se ha generado un retroceso ante la pandemia por Covid-19.

“En el área educativa hay déficit de docentes en las escuelas, dado que la SEV tarda aproximadamente dos años en asignar una plaza a los maestros que participan en el concurso por ocupar un espacio por jubilación o defunción, lo que provoca que los maestros activos se retrasen en los temas y deban reorganizarse para dar clases a los grupos que están sin docentes, la Secretaría sabe que hay escuelas con falta de docentes y otras con demasía de ellos y pocos alumnos, pero no resuelve”, dijo.

Local Maestros viajan más de 2 horas para llegar a dar clases





Refirió que la salida del gobierno mexicano del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), mismo que marca los conocimientos adquiridos y las deficiencias en los alumnos y permitía al docente corregir y redoblar esfuerzos para dar e impartir los conocimientos con nuevas metodologías, afectó el desarrollo educativo.

“Con este programa se lograba que el alumno se superara y se lograra que fuera analítico, crítico y reflexivo en todas las asignaturas, es lamentable que en estos momentos como país estemos fuera de dicho organismo internacional, ese parámetro podía definir si los docentes impartían bien los conocimientos o tenían deficiencias, sin un observador internacional quedamos aislados, perdimos la oportunidad de que nos indiquen con qué calidad educativa terminarán los estudiantes la primaria y la secundaria”, expresó.

El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de Veracruz, Esteban Pablo Rodríguez Ortega, señaló que se visualiza una mejora en el sector educativo, siempre y cuando la SEV genere una buena relación con los padres de familia, quienes son parte fundamental de la educación de los estudiantes.

“Veracruz es un estado donde la educación es primordial, por lo que es necesario que la Secretaría esté más atenta al desarrollo educativo y que la relación con los sindicatos magisteriales sea de cordialidad, pues de lo contrario habrá problemas de carácter laboral, los cuales únicamente afectan a los menores que son quienes sufren esta problemática, la cual es meramente de carácter sindical”, comentó.





Local Jardín de niños, sin docente; ¿Cómo reaccionaron los padres de familia?

En su opinión, es necesario dejar de empoderar a los sindicatos, a fin de que se logre una educación de calidad, no de cantidad, pues, dijo, actualmente algunos docentes se preocupan más por cuánto van a ganar y dónde van a estar dando clases que por el futuro de los alumnos.

FUTURO POCO ESPERANZADOR

El presidente de la Federación de Universidades e Instituciones Particulares de Educación Superior, Arturo Mattiello Canales, manifestó que se percibe un futuro poco esperanzador al menos en los dos años siguientes, dado que no todas las instituciones educativas ni los alumnos tienen las mismas oportunidades de desarrollo.

“Mientras no se considere y se reconozca que la educación es parte fundamental de la economía, del desarrollo del estado y del país no habrá las mismas oportunidades, tenemos una sola Secretaría, pero la atención para las escuelas particulares no es la misma que se da a las escuelas públicas. Por ejemplo, las becas deben ser también para los alumnos de escuelas particulares porque se trata de un tema educativo, invertir en la educación siempre dará frutos, pero no se considera de esta forma”, expresó.

Criticó la falta de atención de parte de la SEV, al señalar que únicamente se presta atención a las escuelas públicas, además de que con el desinterés hacia el área educativa se está permitiendo que exista una fuga de cerebros ante la falta de oportunidades de empleo, inversión, desarrollo de proyectos y práctica de conocimientos.