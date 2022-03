En la mira exfuncionarios cordobeses por no solventar observaciones

Córdoba, Ver.- Exfuncionarios municipales del Ayuntamiento de Córdoba que fueron observados en el dictamen de entrega - recepción de la administración pública municipal 2018 - 2021, no presentaron documentación alguna que solventara dichas observaciones.

En Sesión Extraordinaria de Cabildo, el titular del Órgano de Control Interno, Lauro Ramos Olmos sostuvo que la documentación que presentaron los ex funcionarios municipales, entre ellos la expresidenta Leticia López Landero, no solventan ninguna de las 183 observaciones realizadas.

Local La exalcaldesa Leticia, ex síndico y ex tesorero, a aclarar 183 observaciones

“La contestación que realizan los exservidores públicos no se encuentran solventadas ninguna de las observaciones que se le hicieron a la entrega - recepción, las 183 observaciones que calzan el expediente que se les había entregado a los exservidores públicos” dijo a la y los regidores. Expuso que ahora se remitirá el Acuerdo Correspondiente en Vía de Opinión que remitirá mediante Acta Circunstanciada y el Expediente del Congreso del Estado para la revisión de la Cuenta Pública Municipal de la administración 2018 - 2021, al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) para que elabore un dictamen.

Enfatizó que será el ORFIS el que determine si hubo o no daño patrimonial, así como el monto que podría alcanzar el mismo. El alcalde Juan Martínez Flores, destacó que ahora el tema está en manos del ORFIS aunque sostuvo que de ser necesario, la administración municipal podría presentar las denuncias correspondientes.

Cabe recordar que en el Dictamen de la Entrega - Recepción, realizado por la Comisión Especial, se realizaron observaciones a la expresidenta Leticia López Landero, el ex síndico José Javier Medina Rahme, el ex regidor con la comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, Emilio Sacre Luna.

Así como, el ex titular de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano, Antonio Morales Salinas, el ex tesorero Emilio José Cangas Miranda y el ex contralor Manuel Portugués.