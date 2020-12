En la quiebra la industria de la construcción

Córdoba, Ver.- El sector de la construcción fue uno de los más perjudicados por la pandemia ya que detener las obras causó pérdidas económicas para quienes contratan y aquellos que laboran como arquitectos, ingenieros y albañiles bajando quizá un 30 por ciento la construcción pública, es decir construcciones como casas.

Agustín García, ex presidente del Colegio de Arquitectos señaló que esta actividad es baja pues no existe inversión local y foránea y aunque el panorama para el 2021 no es alentador pues es año electoral no habrá quizá un interés en la construcción.

“En otros municipios como Orizaba se buscan a las empresas locales para obras grandes, la industria de la construcción es la más afectada en la economía nacional en razón de la pandemia de Covid-19 que si bien no fue motivo para parar la industria, está bajo”.

Local Transporte público tendrá un cierre de año negativo en el estado

Señaló que existen altos precios en cuestión de materiales y aunque no especificó, el sector privado dejó de invertir por miedo, pero a partir de noviembre repunto poco, “albañiles de otros municipios buscan trabajo en las obras de Córdoba pues no tiene empleo”.

Cuestionado sobre si este sector mejorará para el 2021, el ex presidente del Colegio de Arquitectos dijo que será igual a este año pues debido al tema de las elecciones será complicado pues podría detenerse un momento este sector por falta de apoyos.

Dijo que esta situación es preocupante para arquitectos, albañiles e ingenieros pues en las obras grandes son realizadas por empresas foráneas.