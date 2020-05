En la quincena xalapeños se olvidan de coronavirus y llenan calles y comercios

Xalapa, Ver.- Xalapeños siguen saliendo a la calle, a plazas y centros comerciales —no necesariamente para realizar alguna actividad esencial— sin importar que el número de contagios por Covid-19 continúe en aumento en la ciudad, el estado y el país.

Aun cuando fueron instalados diversos filtros de seguridad vial en el centro y la periferia, como la avenida Atenas Veracruzana de la colonia Revolución, se sigue observando a familias completas que salen a realizar cualquier tipo de compra o actividad.

Foto: Alberto Delgado | Diario de Xalapa

Desde el viernes, que fue día del cobro de "quincena" para muchos trabajadores, gran parte de la población hizo caso omiso al llamado de quedarse en casa. En el centro histórico, si bien muchos han optado por el uso de cubrebocas y gran parte de los comercios permanecen cerrados, sigue habiendo una gran afluencia de personas realizando compras en el supermercado o tiendas de todo tipo.

En las banquetas se sigue observando a vendedores ambulantes, que ahora venden cubrebocas o frutas y verduras para poder sobrellevar esta situación y llevar un sustento a sus hogares. Papelerías, ferreterías, ambulantes, tortillerías, tienditas de la esquina continúan abiertos al público, pero además reciben a sus clientes intentando seguir las medidas de sana distancia u ofreciendo gel antibacterial. El mercado Jáuregui permanece abierto, pero no siempre se respeta el que sea únicamente una persona por familia a la que se le permita entrar.

En las plazas comerciales el panorama no es tan distinto, en sitios como Ánimas o Costco existe una gran cantidad de vehículos en el estacionamiento y varias familias acudiendo a ella, a diferencia de plaza Américas, donde la mayoría de los establecimientos están cerrados y la gente que acude sólo puede hacer uso de los cajeros y actividades mínimas.

En la colonia Revolución también se vio a personal de Tránsito, Policía Municipal, Protección Civil y otras corporaciones que mantuvieron cerrada al tránsito vehicular la avenida Atenas Veracruzana, pero ello no impidió que familias siguieran saliendo y con ello varios de los comercios de la zona se mantuvieran abiertos.

Allí se observa a tiendas de empeños, de conveniencia, farmacias, de venta de antojitos, ropa, zapatos y hasta piratería que no han dejado de trabajar, señalando los vendedores la necesidad de llevar el sustento a sus familiares.

"Si no me muero de coronavirus, me muero de hambre", han argumentado muchas personas que debido a la contingencia sanitaria se quedaron sin empleo en esta temporada que amenaza con seguir prolongándose, por el aumento en los recientes contagios.

Foto: Alberto Delgado | Diario de Xalapa

La vida, para muchos xalapeños, pareciera no ser distinta, los casos positivos a Covid-19 e incluso los fallecimientos por esa razón no han inhibido la afluencia de personas en la vía pública. Autoridades municipales han ido poco a poco recrudeciendo las medidas para evitar contagios, la más reciente colocar filtros y cierre de calles para este fin de semana, así como el cierre de comercios no esenciales o mantener el aforo del 25% en restaurantes.