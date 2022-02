En la zona centro de Veracruz continúan las desapariciones de mujeres

Orizaba, Ver.- “La trata existe y es muy grave, pero el gobierno no le pone la atención necesaria”, afirmó la coordinadora del Colectivo de Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, Araceli Salcedo quien señaló en la zona centro así como en la Sierra las mujeres siguen desapareciendo, día a día siendo engañadas a través de redes sociales y otros medios sin embargo existen deficiencias para hacer justicia.

El pasado miércoles pobladores de Acultzingo realizaron una marcha por una jovencita del municipio de Acultzingo que salió de su casa y sus familiares no han vuelto a saber de ella, Salcedo Jiménez señaló que se han sumado a brindar el apoyo a la familia “lo hemos estado haciendo con esta chiquita de 18 años que tiene cinco días desaparecida y exigiendo que las autoridades activen los protocolos de búsqueda inmediata de esta persona".

La desaparición de mujeres, principalmente jóvenes, persiste en la zona centro, pues las niñas y jóvenes están siendo enganchadas a través de redes sociales u otros medios, “las enamoran, son ilusionadas, algunas por la inexperiencia o la edad, caen en las redes de esa gente mala, solo nos queda seguir difundiendo, seguir dando a conocer que la trata existe, las desapariciones se siguen dando y esperamos que con todo esto que hacemos poder ayudar a toda esa gente”, manifestó.

Es en la zona serrana en donde el brindar ayuda se complica debido a que en muchos casos no se pueden comunicar con el colectivo debido a que no hablan su lengua por ello piden a las autoridades que le den prioridad a la existencia de un traductor pues en muchos casos no hablan bien el español.

Es la distancia, la cultura y la lengua lo que complica ayudar a las mujeres de la Sierra que también podrían ser engañadas y no es tan fácil salir de sus comunidades para poner una denuncia e ir cada vez que los soliciten en las fiscalías, agregó la coordinadora del colectivo quien dijo desafortunadamente también hay muchas personas que no quieren denunciar.

“Otras sí alzan la voz, pero en algunos casos no, todas las familias que tienen a un desaparecido saben que cuentan con el Colectivo para apoyarlos, asesorarlos y ayudarlos a difundir y exigir a las autoridades que activen los protocolos de búsqueda y localización inmediata”.

Araceli Salcedo dijo cuando empezaron no había quién los ayudara, pero actualmente deben hacerlo pues al ayudar a alguien más se ayudan todos y actualmente mucha gente se acerca a ellas para pedir su apoyo en los casos de desapariciones.

