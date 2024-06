En lo que van de la temporada de lluvias, 2 escuelas afectadas han sido afectadas: SEV

Veracruz, ver.- En lo que va de la temporada de lluvias, sólo dos planteles del nivel básico se han visto afectadas, esto al norte del Estado, informó el Secretario de Educación en Veracruz, Víctor Vargas Barrientos.

¿Qué daños hubo en escuelas de Veracruz por lluvias?

El funcionario explica que ambos casos se vieron afectados por la caída de un árbol, ocasionando sólo daños materiales a los planteles educativos, los cuales ya fueron atendidos por la dependencia a su cargo.

“Han sido dos escuelas que no tuvieron mayo daño, un árbol caído sobre la barda perimetral no dañó las aulas ni tampoco hubo daños que lamentar, todo va en una cuestión material afortunadamente y la otra también fue un árbol no daño el inmueble, pero afortunadamente estos dos acontecimientos han sido fuera de horario de actividades”, reporta.

Dichas escuelas ya realizan sus labores escolares con normalidad y destacó la coordinación que mantienen con la Secretaría de Protección Civil y los municipios, esto para tomar las medidas preventivas con respecto a los planteles en esta temporada de ciclones y huracanes y a su vez para activarlas como albergues en caso de alguna contingencia, aseguró el titular de la SEV

Secretario de Educación en Veracruz, Víctor Vargas Barrientos | Foto: Carlos Navarrete

“Sí, habido algunas eventualidades, principalmente en el norte del estado de Veracruz, pero han sido atendidas en tiempo y forma, afortunadamente en la buena comunicación que hemos tenido con protección civil, hemos estado monitoreando previo a los diferentes ciclones y durante los ciclones que apenas están empezando en esta temporada, pero bueno seguiremos monitoreando como van estas tormentas para estar tomando las medidas necesarias en los diferentes plateles”.

“Además poniéndonos a la disposición de Protección Civil para poder habilitar y pedir el apoyo en las diferentes escuelas en donde se requiera la instalación de un albergue para apoyar a la ciudadanía”, declaró.

De este modo, Víctor Vargas refiere que en la zona norte existe la disponibilidad de activar diez escuelas como albergues; en el sur ocho planteles y en la zona centro doce instituciones educativas.

Al momento no se ha requerido activar algún plantel en apoyo a la ciudadanía, confirmó.

Por ahora, el caudal no representa ningún riesgo de desbordamiento, pero se ha estado monitoreando | Foto: Ingrid Ruiz / Diario de Xalapa

¿Cuándo se reanudan las clases en Veracruz?

Por otro lado, la Secretaría de Educación en Veracruz (SEV), recordó a la ciudadanía en general que el próximo miércoles 3 de julio reanudarán clases los municipios a los que le fue autorizado, por la celebración del Carnaval de Veracruz, en su edición de los 100 años.

El entrevistado recuerda que la suspensión de clases fue permitido únicamente para los municipios de Veracruz, Boca del Río, Medellín, Alvarado, Xalapa, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano y La Antigua.

Doble Vía Carnaval de Veracruz 2024: vive el minuto a minuto del centenario de la fiesta

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

Lo anterior con el objetivo de apoyar la conmemoración del centenario del Carnaval de Veracruz y que todos los veracruzanos puedan asistir a las actividades programadas.

¿Cuándo finalizan las clases en Veracruz?

Destacó que ya se encuentran en la última recta del ciclo escolar 2023-2024, que finalizará el próximo 15 de julio.